Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA θέλει μείωση της χρήσης του VAR

Ο παλαίμαχος Ιταλός ρέφερι υποστήριξε πως η διαδικασία αυτή καθυστερεί σημαντικά το παιχνίδι και μειώνει τον καθαρό χρόνο αγώνα.

Η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί για τα καλά στο ποδόσφαιρο, με στόχο να κάνει τις διαιτητικές αποφάσεις πιο δίκαιες, ωστόσο ο Ρομπέρτο Ροσέτι, επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, θεωρεί ότι η χρήση του VAR, και ειδικά η εξέταση μιας φάσης από τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο (on field review), θα πρέπει να μειωθεί.

Για το λόγο αυτό, ο Ροσέτι έχει προγραμματίσει συνάντηση το ερχόμενο καλοκαίρι με τους επικεφαλείς των κορυφαίων πρωταθλημάτων, προκειμένου να συζητηθεί η πιθανότητα μείωσης της χρήσης του VAR στους αγώνες.

Ο Ιταλός διαιτητής υποστηρίζει ότι οι επεμβάσεις του VAR θα πρέπει να γίνονται μόνο σε ξεκάθαρες παραβάσεις και όχι σε φάσεις όπου υπάρχει απλώς αμφιβολία. Στόχος του είναι να υπάρξει ενιαία εφαρμογή της τεχνολογίας από όλους τους διαιτητές, αποφεύγοντας διαφορετικές ερμηνείες. Όπως δήλωσε:

«Πιστεύω ότι ξεχάσαμε τον λόγο για τον οποίο εισήχθη το VAR. Σε αντικειμενικές αποφάσεις, είναι φανταστικό. Για ερμηνείες, η υποκειμενική αξιολόγηση είναι πιο δύσκολη. Γι’ αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για σαφή και προφανή λάθη, πρέπει να υπάρχουν σαφή στοιχεία».

Η χρήση του VAR διαφέρει σημαντικά ανά την Ευρώπη. Στην Premier League, το ποσοστό παρέμβασης είναι το χαμηλότερο φέτος, με 0,275 ανά παιχνίδι, χωρίς αυτό να μειώνει τα παράπονα των ομάδων. Στη Bundesliga και τη La Liga, οι παρεμβάσεις φτάνουν τις 0,38 ανά παιχνίδι, στη Serie A τις 0,44 και στη Ligue 1 τις 0,47. Στο Champions League, οι επεμβάσεις ανέρχονται στις 0,45 ανά παιχνίδι.

«'Επιασε» Λέτσιακς ο Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τίγκα η «Αρένα» - Ανακοίνωσε sold out η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Βρέθηκε το «καρφί» στην Τσέλσι για τις διαρρές της 11άδας στα media!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δολοφονία Κλεομένη: Προσήχθη πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης το οποίο φέρεται να κάλεσε ο 23χρονος!

Ελλάδα

|

Category image

Αταμάν: «Στο Βελιγράδι 20.000 άνθρωποι φώναζαν “Ολυμπιακός” - Τώρα είναι η σειρά μας να τους δείξουμε την έδρα μας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η πιο μεγάλη (του) ώρα, είναι τώρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA θέλει μείωση της χρήσης του VAR

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο να χάσει έχει, αν δεν συνέλθει

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Η νοοτροπία του Νίκολιτς και γιατί είναι σημαντικό να πάει με δύο νίκες στους «8» του Conference League

Ελλάδα

|

Category image

Στέλνουν τον Μουράντ Μαμάντοφ στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Mε τη συμπλήρωση δύο χρόνων...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η απόφαση για Αντερέγκεν και η προσοχή στην ΑΕΛ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης - Ξένοι στα δύο, Μενέλαος Αντωνίου στο «Άλφαμεγα Stadium»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Τζέραρντ τα είπε όλα για τον Σόμποσλαϊ με μία πρόταση και του ζητά να ανανεώσει το συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από το κακό στο χειρότερο με αρνητική πρωτιά

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

