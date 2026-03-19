Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA θέλει μείωση της χρήσης του VAR

Η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί για τα καλά στο ποδόσφαιρο, με στόχο να κάνει τις διαιτητικές αποφάσεις πιο δίκαιες, ωστόσο ο Ρομπέρτο Ροσέτι, επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, θεωρεί ότι η χρήση του VAR, και ειδικά η εξέταση μιας φάσης από τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο (on field review), θα πρέπει να μειωθεί.

Για το λόγο αυτό, ο Ροσέτι έχει προγραμματίσει συνάντηση το ερχόμενο καλοκαίρι με τους επικεφαλείς των κορυφαίων πρωταθλημάτων, προκειμένου να συζητηθεί η πιθανότητα μείωσης της χρήσης του VAR στους αγώνες.

Ο Ιταλός διαιτητής υποστηρίζει ότι οι επεμβάσεις του VAR θα πρέπει να γίνονται μόνο σε ξεκάθαρες παραβάσεις και όχι σε φάσεις όπου υπάρχει απλώς αμφιβολία. Στόχος του είναι να υπάρξει ενιαία εφαρμογή της τεχνολογίας από όλους τους διαιτητές, αποφεύγοντας διαφορετικές ερμηνείες. Όπως δήλωσε:

«Πιστεύω ότι ξεχάσαμε τον λόγο για τον οποίο εισήχθη το VAR. Σε αντικειμενικές αποφάσεις, είναι φανταστικό. Για ερμηνείες, η υποκειμενική αξιολόγηση είναι πιο δύσκολη. Γι’ αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για σαφή και προφανή λάθη, πρέπει να υπάρχουν σαφή στοιχεία».

Η χρήση του VAR διαφέρει σημαντικά ανά την Ευρώπη. Στην Premier League, το ποσοστό παρέμβασης είναι το χαμηλότερο φέτος, με 0,275 ανά παιχνίδι, χωρίς αυτό να μειώνει τα παράπονα των ομάδων. Στη Bundesliga και τη La Liga, οι παρεμβάσεις φτάνουν τις 0,38 ανά παιχνίδι, στη Serie A τις 0,44 και στη Ligue 1 τις 0,47. Στο Champions League, οι επεμβάσεις ανέρχονται στις 0,45 ανά παιχνίδι.

