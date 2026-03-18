Καζάνι που βράζει ο Εθνικός, προχωρά σε καταγγελία – Τι λέει ο Αντερέγκεν για την αποβολή του

Καζάνι που βράζει μοιάζει ο Εθνικός. Στο Δασάκι πνέουν μένεα για την διαιτησία του Μάριου Χριστοφόρου λόγω της αποβολής του Αντερέγκεν, από το παιχνίδι με την ΑΕΚ (0-3).

Απ’ εκεί και πέρα, οι Αχνιώτες έχουν έντονα παράπονα από τον διαιτητή τόσο για την διαχείριση του ματς όσο για τα φάουλ. Παράλληλα, διαμαρτύρονται για τον πειθαρχικό έλεγχο (κίτρινες) και το πέναλτι που έδωσε αλλά εν τέλει δεν δόθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Για όλα τα πιο πάνω ο Εθνικός θα προχωρήσει σε καταγγελία του διαιτητή Μάριου Χριστοφόρου.

Τι λέει ο ίδιος

Ο ίδιος ο Αντερέγκεν όπως ανάφερε στους παράγοντες της ομάδας σε καμία περίπτωση δεν χειροκρότησε ειρωνικά τον διαιτητή. Μάλιστα ο Αργεντινός στράικερ σύμφωνα με τα όσα είπε στους παράγοντες του Εθνικού ήταν κατηγορηματικός: «Καμία σχέση. Δεν χειροκρότησα ειρωνικά τον διαιτητή. Απλά χειροκρότησα τους συμπαίκτες μου και τους φώναξα πάμε συνεχίζουμε για να τους εμψυχώσω».

Στο πρώτο ημίχρονο

Στο καθαρά αγωνιστικό, μόνο στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να κριθεί ο Εθνικός. Το παιχνίδι πήγε όπως το σχεδίασε ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο ο Εθνικός ήταν ανταγωνιστικός, πάλεψε το παιχνίδι και κράτησε το μηδέν έστω και με δόση τύχης αφού η ΑΕΚ είχε και δύο δοκάρια. Στο β’ ημίχρονο με 10 ποδοσφαιριστές η ομάδα της Άχνας είχε μόνο παθητικό ρόλο άντεξε μέχρι το 70’ και λόγω της αποβολής δεν μπορεί να κριθεί με αυστηρότητα.

Το πρώτο γκολ

Στο πρώτο γκολ που δέχθηκε ο Εθνικός και που ουσιαστικά κρίθηκε το παιχνίδι φέρουν ευθύνη τόσο ο Ψάλτης όσο και ο τερματοφύλακας Φλόρες. Ο Ψάλτης στο μαρκάρισμα του Ιβάνοβιτς και ο Φλόρες για την κακή αντίδραση στο σουτ του επιθετικού της ΑΕΚ. Να σημειωθεί πως μέχρι να δεχθεί το πρώτο γκολ ο Φλόρες ήταν πολύ καλός.