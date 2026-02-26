Δεν περνάει απαρατήρητος ο Γιούσης

Μετά από το πέρασμα του από τη Λάρισα για ένα εξάμηνο, κατηφόρησε ξανά για το νησί μας ο Χρίστος Γιούσης.

Ο 27χρονος επιθετικός έκανε τα πρώτα του βήματα στην ΑΕΚ Αθηνών. Ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2024 για λογαριασμό της Καρμιώτισσας, ομάδα στην οποία άνηκε μέχρι τον Ιανουάριο, προτού ανακοινωθεί από τον Εθνικό Άχνας.

Στην ομάδα της Άχνας, έγινε αμέσως βασικός και στις πρώτες του εφτά εμφανίσεις μετρά τρία γκολ και μία ασίστ. Δείχνει να ήταν μία σοφή επιλογή για να κάνει επανεκκίνηση στην καριέρα του, καθώς αν συνεχίσει τέτοιες παρουσίες οι προτάσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν.