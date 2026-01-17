Φερέιρα: «Όπως είδα τα παιδιά στα αποδυτήρια, νομίζω θα γυρίσουμε την κατάσταση»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Εθνικού Ρουί Φερέιρα μετά τη νέα ήττα της ομάδας του, από τον Άρη στο Δασάκι με 3-0.

«Συγχαρητήρια στον αντίπαλο γιατί σκόραραν τρία γκολ και κέρδισαν άρα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια. Όμως, δεν είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Η ομάδα μας ήταν καλύτερη και στο πρώτο και το δεύτερο καλύτερο. Είχαμε ευκαιρίες. Ο Άρης ήταν πιο δυνατός, κάναμε λάθη. Δεν έχω τίποτα να πω για τους παίκτες μου, έκαναν καλή δουλειά. Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, πρέπει να κερδίσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Να επικεντρωθούμε σε αυτό γιατί δεν έχουμε πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε νίκη. Κάναμε τρία καλά παιχνίδια απέναντι σε δύσκολους αντίπαλους αλλά δεν κερδίσαμε κανένα και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Έτσι όπως είδα τα παιδιά στα αποδυτήρια, νομίζω θα γυρίσουμε την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να πιστεύουμε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο, όχι κάποιες φορές αλλά πολλές φορές».

Αν στοίχισαν οι απώλειες Αντερέγκεν-Μπρένο: «Πιστεύω στην ομάδα. Όχι ατομικά. Προφανώς μου αρέσει να έχω τους ταλαντούχους παίκτες αλλά αν δεν είμαστε ομάδα δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Έχουμε το ρόστερ και θα δουλέψουμε σαν ομάδα. Πιστεύω σε όλους τους παίκτες μας, κάνουν καλή δουλειά και στο γήπεδο και στις προπονήσεις. Μπορούμε να κερδίσουμε τον κάθε αντίπαλο. Πιστεύω είμαστε πολύ κοντά στο να έρθει η νίκη».