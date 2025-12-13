«Έκαναν τρεις τελικές και σκόραραν και στις τρεις»

Αναλυτικά:

«Συγχαρητήρια στον Ακρίτα για τη νίκη, έκανε τρεις ευκαιρίες και πέτυχε τρία γκολ, με 100% είναι φυσιολογικό ότι θα νικήσει.

Εμείς κάναμε περισσότερες ευκαιρίες, το χαμένο πέναλτι ήταν η κύρια φάση για την ανάκαμψη που δεν πετύχαμε, ανέλαβε την ευθύνη ο Αντερέγκεν, που μας έχει δώσει πολλούς βαθμούς, αλλά δεν είχε τύχη. Μετά τη μείωση του σκορ είχαμε χρόνο για να ισοφαρίσουμε ή και να νικήσουμε, αλλά μ’ ένα εύκολο τέρμα στην κόντρα τέλειωσε το παιχνίδι.

Δεν έχω παράπονο από τους παίκτες μου, ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε όλα μας τα λάθη»