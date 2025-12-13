Βαθιά ανάσα για τον Ακρίτα απέναντι στον Εθνικό που δεν σηκώνει κεφάλι

Η ομάδα του Μάριου Νικολάου παρουσιάστηκε ουσιαστική και «χτύπησε» στα σωστά σημεία, σε αντίθεση με τον Εθνικό που παραμένει σε δύσκολη κατάσταση.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στον αγώνα, ωστόσο ο Ακρίτας ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, με τον Χατζηβασίλη να σκοράρει με κεφαλιά και να αλλάζει τη ροή του παιχνιδιού. Ο Εθνικός προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε μία ανάσα από την ισοφάριση πριν την ανάπαυλα, όμως ο Αντερέγκεν αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, με τον Περντρέου να αποκρούει και τη μπάλα να σταματά στο δοκάρι.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» ουσιαστικά το παιχνίδι, με τον Κάστρο να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ από μεγάλη απόσταση, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του. Ο Εθνικός το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 78’ με τον Μπρένο. Αλλά για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να ελπίζει για πολύ αφού ο Ρέινολντς σφράγισε το τρίποντο για τους παφίτες στο 83'.

Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα της Άχνας, που υποχώρησε στη 10η θέση, ενώ ο Ακρίτας ανέβηκε στην 8η και έδειξε σημάδια αντίδρασης.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Καμπλάν, Ρομό, Ρέινολντς, Αθανασίου (57' Ανάνγκ ), Φερνάντες (90+3' Γενεθλίου), Άντονι, Κάστρο (90+3' Ζήνωνος), Χατζηβασίλης (73' Αντωνίου), Ζάμπελιν, Βασιλείου.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Φλόρες, Λουίς Φελίπε (71' Αγγελόπουλος), Σέχας, Λομοτέι, Γκονζάλες (53' Ροντριγκίνιο/ 71' Πεχλιβάνης), Ψάλτης (53' Κανέ), Κονφέ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Μπρένο.

ΣΚΟΡΕΡ: 14' Χατζηβασίλης , 48' Κάστρο, 83' Ρέινολντς / 78' Μπρένο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέινολντς, Φερνάντες/Λουίς Φελίπε, Σέχας, Ροντριγκίνιο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία