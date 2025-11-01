Πάει άνετος στο ΓΣΠ ο Εθνικός αλλά με απαιτήσεις

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δύσκολη εξόρμηση για την Αχνιώτικη ομάδα που έχει μία ισοπαλία και δύο ήττες μακριά από το Δασάκι.

Ο άνετος και εντυπωσιακός Εθνικός πάει ΓΣΠ με στο στόχο το θετικό αποτέλεσμα στη δύσκολη αναμέτρηση (19:00) κόντρα στον ΑΠΟΕΛ.

Δεν υπάρχει καμία πίεση και κανένα άγχος, με την Αχνιώτικη ομάδα να προέρχεται από το εντυπωσιακό 5-1 επί της Ένωσης και το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Με 14 βαθμούς είναι κοντά στην εξάδα και τη λιγουρεύεται.

Οι ποδοσφαιριστές του Εθνικού έχουν το έξτρα κίνητρο να δείξουν τις δυνατότητες τους πάνω σε ένα μεγάλο αντίπαλο και μπροστά σε αρκετό κόσμο. Η πίεση είναι στον ΑΠΟΕΛ και τούτο θα επιδιώξει να το εκμεταλλευτεί ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι. Ο Βορειομακεδόνας τεχνικός ζήτησε από τους παίκτες του να παίξουν ελεύθερα το παιχνίδι τους και να κυνηγήσουν το γκολ μέσα στο ΓΣΠ.

Οι Αντερέγκεν και Μπρένο αποτελούν τα μεγάλα και την ελπίδα για γκολ μέσα στο ΓΣΠ. Ο πρώτος είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με έξι γκολ και θέλει να συνεχίσει από εκεί που έμεινε κόντρα στην Ένωση.

Η ενδεκάδα μάλλον δεν θα αλλάξει. Στον άσο θα είναι ο Τούμπας, στα άκρα της άμυνας οι Ψάλτης και Οφόρι, στο κέντρο της άμυνας οι Λομοτέι και Αγγελόπουλος, στην μεσαία γραμμή οι Κονφέ, Κανέ, Παπαγεωργίου και στην επίθεση οι Μπρένο, Μασάδο και Αντερέγκεν.

