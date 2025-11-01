ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φλικ: «Πάντα θα προστατεύω και θα στηρίζω τον Γιαμάλ»

Δημοσιευτηκε:

Φλικ: «Πάντα θα προστατεύω και θα στηρίζω τον Γιαμάλ»

Ανακοίνωσε ευχάριστα νέα όσον αφορά τους τραυματίες ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα.

Ο Χάνσι Φλικ επιβεβαίωσε (1/11) ότι οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Ντάνι Όλμο ανάρρωσαν από τους τραυματισμούς τους και θα επιστρέψουν στην ομάδα, ενώ αποκάλυψε επίσης ότι μίλησε με τον Λαμίν το πρωί και ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί εναντίον της Έλτσε (2/11).

«Είναι ένας διαφορετικός αγώνας. Μου αρέσει η Έλτσε, ο τρόπος που παίζει... Είναι μια ομάδα που συνεργάζεται για να βρει λύσεις, να απλωθεί... πρέπει να μείνουμε στο πλάνο παιχνιδιού μας. Μου άρεσε πολύ αυτό που έχω δει στην προπόνηση τις τελευταίες δύο ημέρες. Έχουμε πίσω τον Λέβα και τον Όλμο, αλλά χάνουμε τον Πέδρι. Έτσι είναι τα πράγματα... πρέπει να το αποδεχτούμε», είπε ο Γερμανός προπονητής ενώ αναφερόμενος στον τραυματισμό του Πέδρι τόνισε:

«Ο τραυματισμός μας εξέπληξε. Ένιωσε μόνο κάποια ενόχληση, αλλά τον ελέγξαμε και είδαμε τον τραυματισμό. Μας λείπει ένας από τους καλύτερους παίκτες μας. Μας δίνει την κατοχή. Αλλά πρέπει να διαχειριστούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψει σύντομα.»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ: «Μιλάνε γι' αυτόν μόνο αυτή την εβδομάδα; Ή κάθε εβδομάδα; Μιλάνε γι' αυτόν κάθε εβδομάδα... Είναι καλά. Μόλις μίλησα μαζί του και είναι καλά. Κάποιες μέρες έχει κάποια ενόχληση. Αλλά προχωράει καλά. Είμαστε ειλικρινείς μαζί του. Πάντα θα τον προστατεύω και θα τον στηρίζω. Είναι φανταστικός. Και είναι πολύ νέος».

