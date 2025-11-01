ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα «αστεράκια» της Τσέλσι «λάμπουν» ταυτόχρονα και ο Μαρέσκα τρίβει τα... χέρια του!

Η Τσέλσι είναι ούτως ή αλλιώς μία από τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες της Premier League.

 Πολλά είναι τα «αστεράκια» της, που αρχίζουν και ανεβάζουν ρυθμούς συνεχώς! Και όχι μόνο αυτό, καθώς πλέον σκοράρουν και κάνουν «θόρυβο» ταυτόχρονα, με τον Έντσο Μαρέσκα να αρχίζει να... τρίβει τα χέρια του!

H Tσέλσι έχει επενδύσει σε νεαρούς παίκτες και τα «διαμαντάκια», που έχει στο ρόστερ της είναι πάρα πολλά.

Ωστόσο, όπως καταλαβαίνει κανείς αυτοί οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο, ώστε να προσαρμοστούν.

Πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για ένα κλαμπ με την ιστορία και το «μέγεθος» της Τσέλσι, αλλά και ένα πρωτάθλημα σαν την Premier League. Όμως, ο Ένσο Μαρέσκα έχει δείξει πως έχει την... υπομονή και δίνει συνεχώς χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς σιγά-σιγά ο Ιταλός τεχνικός βλέπει να σκοράρουν όλοι μαζί και να δίνουν σημαντικές βοήθειες στην ομάδα του. Γεγονός, που φάνηκε και στο τελευταίο ματς του Λιγκ Καπ Αγγλίας κόντρα στη Γουλβς (29/10, 3-4).

Μπορεί οι Λονδρέζοι να έκαναν τα εύκολα, δύσκολα, αλλά είδαν την... πιτσιρικαρία της να «καθαρίζει»!

Οι Αντρέι Σάντος, Ταϊρίκ Τζορτζ, Εστεβάο και Τζέιμι Γκίτενς σκόραραν από μία φορά και «έστειλαν» την ομάδα τους στην επόμενη φάση!

Παράλληλα, πέτυχαν και κάτι μοναδικό, που καμία άλλη ομάδα της Premier League δεν έχει καταφέρει!

Αυτή ήταν η πρώτη φορά, που ένα κλαμπ από τα μεγάλα «σαλόνια» της Αγγλίας βλέπει τέσσερα γκολ να έρχονται από τέσσερις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, που είναι 21 ετών και κάτω!

Άλλωστε, ο πιο «γέρος» ήταν ο Αντρέι Σάντος, που έχει γεννηθεί τον Μάιο του 2004!

Σίγουρα, όταν ο Έντσο Μαρέσκα βλέπει της πιτσιρικαρία των «μπλε» να βγαίνει... μπροστά, θα θέλει να «πετάξει» από τη χαρά του!

ΔΙΕΘΝΗ

