Πολύ υψηλό το εμπόδιο όμως δεν υπάρχει επιλογή για την Ένωση

Είναι τελευταία χωρίς νίκη και μόλις έναν βαθμό. Έχει τη χειρότερη επίθεση και τη χειρότερη άμυνα και δεν φτάνει αυτό για την Ένωση, υποδέχεται (19:00) την πρωτοπόρο με πάρα πολλές απουσίες και είναι άγνωστο για το πως θα παρουσιαστεί.

Έχει χαθεί όμως κάθε πολυτέλεια και πρέπει κάποτε να αρχίσει να κερδίζει μπας και αλλάξει τη μοίρα της. Μια νίκη πάνω σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Ομόνοια θα αλλάξει γενικά την καταθλιπτική εικόνα της ομάδας και θα τη βάλει σε νέα πορεία. Η αποστολή του Φανγκέιρο και των ποδοσφαιριστών του είναι εξαιρετικά δύσκολη και θέλουν να διαψεύσουν τα προγνωστικά.

Ο Πορτογάλος προπονητής των βυσσινί που μετράει δύο ήττες στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος δεν θέλει για κανένα λόγο νέα ήττα. Ζήτησε από τους παίκτες μπόλικο τρέξιμο. Δύναμη και πάθος αλλά και μεγάλη αυτοσυγκέντρωση από το πρώτο λεπτό.

Η ενδεκάδα του Φανγκέιρο έχει ερωτηματικά και λόγω απουσιών αλλά και λόγω επιστροφών. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αρκετές διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα. Επιστρέφουν οι Κράιντς και Σέσκο που εξέτισαν την ποινή τους.

Στον άσο αναμένεται πως θα επιστρέψει ο Αυστριακός Κούστερ. Εκτός πλάνων του Φανγκέιρο είναι οι τραυματίες Λάτσα, Δ. Σολωμού, οι τιμωρημένοι Έλα και Έντσον ενώ οι Χαραλάμπους, Κοσμάς και Ρισβάνης αποτελούν ερωτηματικό.