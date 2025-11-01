Θετικός να πάει στη Λιόν τον Ιανουάριο ο Έντρικ

Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Λυών και Έντρικ, με τον Βραζιλιάνο φορ να θέλει να αφήσει τη Ρεάλ για να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έντρικ είναι θετικός στο ενδεχόμενο του να παίξει στη Λυών, με τις σχετικές συζητήσεις να προχωρούν γρήγορα.

Οι διπραγματεύσεις εστιάζουν στον απλό δανεισμό του Βραζιλιανου χωρίς οψιόν αγοράς, με τον ίδιο να επιθυμεί να μετακομίσει τον Γενάρη στη Γαλλία για να πάρει επιτέλους χρόνο συμμετοχής.

Ο 19χρονος βρίσκεται εκτός πλάνων στη Ρεάλ Μαδρίτης και χρειάζεται αγωνιστικά λεπτά για να έχει ελπίδες πως θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με τη Βραζιλία. Από την άλλη, η Λυών θα μπορέσει να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της χωρίς να δαπανήσει μεγάλα ποσά.

Να θυμίσουμε ότι ο σύλλογος είχε οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην UEFA και αναγκάστηκε να πουλήσει τον Μικαουτάτζε στις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου χωρίς να προλάβει να βρει άμεσα αντικαταστάτη.

Ο Πάουλο Φονσέκα, ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση που του έγινε για τον νεαρό επιθετικό της Ρεάλ, αναφέροντας: «Δε μιλάω για παίκτες που δεν είναι εδώ, όλοι όσοι έχουν ποιότητα είναι ευπρόσδεκτοι».

