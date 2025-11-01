Δεν έχει φρένο η Νέα Σαλαμίνα που ανοίγει τις αποστάσεις - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εφτά παιχνίδια περιλάμβανε το... μενού στη Β΄ Κατηγορία.
Ζορίστηκε όμως χάρηκε ξανά η Νέα Σαλαμίνα που στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής πέρασε με διπλό από το στάδιο της Ολυμπιάς Λυμπιών σε βάρος του ΑΣΙΛ, επικρατώντας με 1-0, με γκολ του Χαραλάμπους στο 65ο λεπτό.
Ήταν η 6η νίκη σε εφτα αγώνες για τους ερυθρόλευκους που έχουν επίσης μία ισοπαλία και μάλιστα το κέρδος ήταν διπλό.
Και αυτό γιατί η Νέα Σαλαμίνα είδε τις ομάδες που την ακολουθούν να μην κερδίζουν. Η ΠΑΕΕΚ έμεινε στην ισοπαλία 0-0 με τον Σπάρτακο ενώ η Δόξα δέχθηκε ήττα με 3-2 από τη ΜΕΑΠ. Επίσης αύριο (02/11, 14:30) είναι προγραμματισμένη η μάχη ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου - Καρμιώτισσας, δύο ομάδων που είναι στα άνω διαζώματα.
Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε εκτός έδρας η Αγία Νάπα επί του Διγενή ενώ την πρώτη της νίκη σημείωσε η ΑΕΖ.
Διγενής Μόρφου - Αγία Νάπα 1-2
Αχυρώνας/Ονήσιλος - Ηρακλής 1-2
ΜΕΑΠ - Δόξα 3-2
Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0
ΑΣΙΛ - Νέα Σαλαμίνα 0-1
ΑΕΖ - Εθνικός Λατσιών 2-0
ΠΑΕΕΚ - Σπάρτακος 0-0
Κυριακή 02/11 - 14:30
Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα