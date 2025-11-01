Δεν έχει φρένο η Νέα Σαλαμίνα που ανοίγει τις αποστάσεις - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζορίστηκε όμως χάρηκε ξανά η Νέα Σαλαμίνα που στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής πέρασε με διπλό από το στάδιο της Ολυμπιάς Λυμπιών σε βάρος του ΑΣΙΛ, επικρατώντας με 1-0, με γκολ του Χαραλάμπους στο 65ο λεπτό.

Ήταν η 6η νίκη σε εφτα αγώνες για τους ερυθρόλευκους που έχουν επίσης μία ισοπαλία και μάλιστα το κέρδος ήταν διπλό.

Και αυτό γιατί η Νέα Σαλαμίνα είδε τις ομάδες που την ακολουθούν να μην κερδίζουν. Η ΠΑΕΕΚ έμεινε στην ισοπαλία 0-0 με τον Σπάρτακο ενώ η Δόξα δέχθηκε ήττα με 3-2 από τη ΜΕΑΠ. Επίσης αύριο (02/11, 14:30) είναι προγραμματισμένη η μάχη ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου - Καρμιώτισσας, δύο ομάδων που είναι στα άνω διαζώματα.

Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε εκτός έδρας η Αγία Νάπα επί του Διγενή ενώ την πρώτη της νίκη σημείωσε η ΑΕΖ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Διγενής Μόρφου - Αγία Νάπα 1-2

Αχυρώνας/Ονήσιλος - Ηρακλής 1-2

ΜΕΑΠ - Δόξα 3-2

Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0

ΑΣΙΛ - Νέα Σαλαμίνα 0-1

ΑΕΖ - Εθνικός Λατσιών 2-0

ΠΑΕΕΚ - Σπάρτακος 0-0

Κυριακή 02/11 - 14:30

Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα