Πάντα ένας τίτλος έχει αξία όμως στην ΑΕΚ μπήκαν στην άκρη τα πανηγύρια

Ανεβάζει το γόητρο και το πρεστίζ του συλλόγου και ταυτόχρονα «μεγαλώνει» ακόμα περισσότερο την ΑΕΚ η κατάκτηση του φετινού Super Cup. Είναι το 3ο Super Cup που κοσμεί την τροπαιοθήκη της ενοποιημένης ομάδας της Λάρνακας, αφού προηγήθηκε η κατάκτηση της ΕΠΑ το πολύ μακρινό 1955 και η κατάκτηση από την ΑΕΚ το 2018. Στην 31χρονη ιστορία της η ΑΕΚ μετρά πλέον τρεις κατακτήσεις κυπέλλου και δύο Super Cup, ενώ με τα τρόπαια των δύο ενοποιημένων σωματείων, ΕΠΑ και ΠΟΛ, που της πιστώθηκαν επισήμως από την ΚΟΠ, ο γενικός απολογισμός είναι πέντε πρωταθλήματα, εννιά κύπελλα και τρία σούπερ καπ.

Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος του Super Cup, από την στιγμή που η ΑΕΚ κατάφερε να «απορροφήσει» χωρίς δυσάρεστες συνέπειες την πίεση που άσκησε η Πάφος FC στο πρώτο 45λεπτο, η πλάστιγγα του αγώνα έγειρε προς Λάρνακα μεριά στην επανάληψη, διάστημα κατά το οποίο ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ «χτύπησε» το παιχνίδι με την χρησιμοποίηση περισσοτέρων θεωρητικά βασικών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πέρασαν ως αλλαγή.

Παρόλο που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ανωτερότητά της και τις ευκαιρίες που δημιούργησε στο δεύτερο μέρος, ο 27χρονος τερματοφύλακας Ανδρέας Παρασκευά αναδείχθηκε ήρωας της ομάδας του στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, αποκρούοντας το 5ο κτύπημα του Πέπε. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε πως ο Παρασκευά είχε πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή απόκρουση στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου μετά από δυνατό σουτ του Πέπε, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του. Ήταν μια ονειρεμένη βραδιά για τον συγκλονιστικό Ανδρέα Παρασκευά, μετά από πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και τη μακρά αποχή που είχε από τα γήπεδα. Ήταν η απόλυτη δικαίωση για τον άτυχο τερματοφύλακα, ο οποίος για τελευταία φορά έβγαλε 90λεπτο το 2021.

Με πολλές απουσίες

Μετά την κατάκτηση του Super Cup, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στο αυριανό ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα», όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο για να διατηρηθεί στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Οι κιτρινοπράσινοι θα παραταχθούν χωρίς το βασικό αμυντικό τους δίδυμο, Ρομπέρζ και Μιλίσεβιτς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Αντίθετα, επανέρχονται οι Αλομέροβιτς και Μιραμόν. Εκτός πλάνων είναι και οι Τσακόν, Καμπρέρα, Γκαρσία και Αμίν. Ο Γκαρσία δεν αποκλείεται να είναι στην αποστολή του αγώνα με την Αμπερτίν, ενώ αντίστροφα μετρά και ο Καμπρέρα για την επιστροφή του. Η πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Χάιρο, Εκπολό, Σαμπορίτ, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Δεν αποκλείεται ο Χάιρο να παίξει στα φτερά της επίθεσης στη θέση του Ιβάνοβιτς και ο Νάλι να διατηρηθεί ως αριστερό μπακ.