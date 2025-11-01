Οι επιλογές Σατσιά και Κωστή για τη μάχη στο «Παπ»

Αμφίρροπη αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με την Ομόνοια Αραδίππου και τον Ολυμπιακό να κοντράρονται με στόχο τη νίκη/

Ο Μαρίνος Σατσιάς από τη μία παρέταξε την ομάδα του με τους: Κόστιτς, Αντωνίου, Ρινγκ, Ροντρίγκεζ, Τελάντερ, Πολυκάρπου, Βαν Μιούλεμ, Ζορζίνιο, Ενρίκες, Μουντίπ, Χαβέλκα.

Από την άλλη, ο Γιώργος Κωστή χρησιμοποιεί στο αρχικό σχήμα τους: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Κονομής, Μπακαδήμας, Ταβάρες, Ζοάο Μάριο, Ενρίκε, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς, Ίντζια, Πικής.