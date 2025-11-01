Μαρκ Γκέχι: Δεν «παίζει» μόνη η Λίβερπουλ, τον θέλει και η Ίντερ!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η Ίντερ κοιτά την περίπτωση του Μαρκ Γκέχι, με τον κεντρικό αμυντικό της Κρίσταλ Πάλας να… περιμένει και τη Λίβερπουλ. Ο Άγγλος στόπερ βρέθηκε μια «ανάσα» από την ομάδα του Σλοτ και τώρα που ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, θα έχει πολλές προτάσεις στα χέρια του.

Έντονο ενδιαφέρον της Ίντερ για τον Μαρκ Γκέχι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο αμυντικός της Κρίσταλ Πάλας εξελίσσεται σε έναν από τους καλύτερους στο «Νησί», ανεβάζοντας συνεχώς τις μετοχές του.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη «Gazzeta dello Sport», η Ίντερ, όχι μόνο παρακολουθεί την περίπτωσή του, αλλά θέλει έντονα να τον αποκτήσει. Ξέροντας πως το συμβόλαιό του… εκπνέει, θεωρεί πως υπάρχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνει τη δική της κίνηση.

Βέβαια, είναι σίγουρα πως ο Άγγλος θα έχει στα χέρια του αρκετές προτάσεις και μάλιστα από συλλόγους της Premier League. Η Λίβερπουλ δε θα φύγει από το προσκήνιο, ενώ ταυτόχρονα η πορεία των «αετών» έχει αυξήσει τις «σειρήνες» στ' αυτιά του.

england365.gr