Τώρα που άνοιξε λογαριασμό, θέλει να πάρει φόρα ο Κβιλιτάια

Στην 9η αγωνιστική χάρηκε το πρώτο του γκολ ο Γκιόργκι Κβιλιτάια στον θεσμό του πρωταθλήματος.

Το έψαχνε καιρό τώρα αλλά αυτό επιτεύχθηκε επί του Ακρίτα στο 43ο λεπτό από την άσπρη βούλα. Ο Γεωργιανός φορ είχε και τρία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αλλά πέρασε πολύς καιρός από τότε.

Και ελπίζει τώρα που άνοιξε λογαριασμό εντός των τειχών, να πάρει φόρα. Κάτι που αν συμβεί, ο προπονητής του Άρη Άρτζομ Ράτζκοφ θα τρίβει τα χέρια του.

Χ.Χ