MVP της 8ης αγωνιστικής ο Σενγκέλια, στους κορυφαίους ο Μιλουτίνοφ, πρώτος σκόρερ ο Ναν

Ο Τόρνικε Σενγκέλια αναδείχθηκε MVP της 8ης αγωνιστικής στην Euroleague. Ο 34χρονος οδήγησε την ομάδα του σε μια νίκη με 76-78 επί της Παρτιζάν Mozzart Bet Belgrade με δείκτη απόδοσης 42, ο οποίος είναι ο υψηλότερος στην καριέρα του, στην 291η εμφάνισή του στην EuroLeague.

Ο «Τόκο» σημείωσε 24 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 10/12 βολές. Είχε επίσης 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα, τον καλύτερο αριθμό στην καριέρα του, χωρίς να κάνει λάθη και χωρίς να δέχεται 9 ισόπαλα φάουλ. Αυτή είναι η ένατη διάκριση MVP για τον Σενγκέλια και η πρώτη του σε σχεδόν δύο χρόνια, όπως αναφέρει Euroleague.

Ο επόμενος καλύτερος PIR, 29, ανήκει στον σέντερ της Παρτιζάν, Τιρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε σχεδόν τριπλ-νταμπλ με 15 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο γκαρντ της Μπασκόνια, Ματέο Σπαγκνόλο, οδήγησε την ομάδα του σε μια νίκη με 86-75 επί της Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης με 19 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, με PIR 28.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 26 PIR για τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη με 92-99 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είχε ένα double-double με 23 πόντους και 12 ασίστ, ενώ παράλληλα μάζεψε 4 ριμπάουντ.

Τη λίστα με τους κορυφαίους της 8ης αγωνιστικής συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε ένα double-double με 10 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα για τον Ολυμπιακό Πειραιώς στη νίκη με 62-58 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού ήταν ο πρώτος σκόρερ σε αυτόν τον γύρο με 26 πόντους. Ο γκαρντ της Παρί Μπάσκετ, Ναντίρ Χίφι, ηγείται του πρωταθλήματος με 22,3 πόντους ανά αγώνα. Ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μάζεψαν από 13 ριμπάουντ ο καθένας, τα περισσότερα στον 8ο Γύρο. Ο Μιλουτίνοφ είναι ο κορυφαίος ριμπάουντερ του πρωταθλήματος με 8,3 ανά αγώνα.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 12 ασίστ, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη σε αυτόν τον γύρο.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι ένας από τους τρεις παίκτες, μαζί με τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας και τον Μάικ Τζέιμς της Μονακό, με μέσο όρο 6,8 ασίστ, τον υψηλότερο αριθμό στο πρωτάθλημα.

Ο Στέφαν Γιόβιτς της Μπάγερν Μονάχου σημείωσε 5 κλεψίματα, τον υψηλότερο αριθμό στον γύρο. Ο Χίφι είναι στην κορυφή των κλεψιμάτων με 1,9 ανά αγώνα.

Ο Μαμάντι Ντιακιτέ της Μπασκόνια είχε 5 μπλοκ, τα περισσότερα σε αυτόν τον γύρο. Ο Βάλτερ Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο κορυφαίος μπλοκέρ της EuroLeague αυτή τη σεζόν με 1,8 αποκρούσεις κατά μέσο όρο.

Τρεις παίκτες είχαν double-double στον 8ο γύρο: οι Μίλερ ΜακΙντάιρ (23 πόντοι, 12 ασίστ), Ταίρεκ Τζόουνς (15 πόντοι, 13 ριμπάουντ) και Νίλα Μιλουτίνοφ (10 πόντοι, 13 ριμπάουντ).