BINTEO: Έβαλε την... τζίφρα και παραμένει Παφίτης μέχρι το 2028 ο Κορέια!

Eπισημοποιήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας της Πάφος FC με τον Ζοάο Κορέια.

Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι, έβαλε την.... τζίφρα του σε νέο συμβόλαιο το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το το καλοκαίρι του 2028.

Η ανακοίνωση: «Η Πάφος FC ανακοινώνει με μεγάλη χαρά ότι ο Joao Correia ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα μέχρι το 2028.Ο Joao εντάχθηκε στην Πάφος FC το καλοκαίρι του 2024 και από τότε αποτελεί βασικό κομμάτι του πλάνου και της επιτυχίας του συλλόγου. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 61 συμμετοχές, σημειώνοντας 12 γκολ και 8 ασίστ. Ήταν καθοριστικός στη διαδρομή μας προς:

• Την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κύπρου 2024/2025

• Την πρόκριση στη Φάση των 16 του UEFA Conference League 2024/2025

• Την πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League τη φετινή χρονιά.

Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε μαζί αυτό το ταξίδι και ανυπομονούμε για ακόμη περισσότερες επιτυχίες με τον Joao».