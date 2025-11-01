Έρχεται αφηνιασμένη η Βιγιαρέαλ στην Κύπρο

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν η Βιγιαρεάλ, καθώς στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη LaLiga πέτυχε την έβδομη νίκη της, επικρατώντας εύκολα με 4-0 της Βαγιεκάνο στο «Κεράμικα».

Με τους τρεις αυτούς βαθμούς η ομάδα του Μαρθελίνο ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, χάρη στα γκολ των Μορένο (22'), Μολέιρο (56'), Κομεσάνα (58') και Πέρεθ (65').

Έρχεται λοιπόν αφηνιασμένη και σε εξαιρετική κατάσταση η προσεχής αντίπαλος της Πάφου στην 4η αγωνιστική της League phase του Champions League. Και το έργο των παικτών του Καρσέδο γίνεται ακόμη δυσκολότερο την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου (19:45).