Cyprus League By Stoiximan, 9η αγωνιστική: Δράση σε τρία γήπεδα

Ο Άρης επικράτησε του Ακρίτα με 3-1 στο «Αλφαμέγα» στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής

Το σημερινό (1/11) πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία παιχνίδια ενώ η δράση θα συνεχιστεί αύριο (2/11) Κυριακή. 

Δείτε αναλυτικά:

Παρασκευή 31/10

Άρης - Ακρίτας 3-1

Σάββατο 1/11

Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 17:00

ΕΝΠ - Ομόνοια 19:00

ΑΠΟΕΛ - Εθνικός 19:00

Κυριακή 2/11

ΕΝΥ - Ανόρθωση 17:00

Πάφος - ΑΕΛ 19:00

Απόλλων -ΑΕΚ 19:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

