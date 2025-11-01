Cyprus League By Stoiximan, 9η αγωνιστική: Δράση σε τρία γήπεδα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Άρης επικράτησε του Ακρίτα με 3-1 στο «Αλφαμέγα» στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής
Το σημερινό (1/11) πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία παιχνίδια ενώ η δράση θα συνεχιστεί αύριο (2/11) Κυριακή.
Δείτε αναλυτικά:
Παρασκευή 31/10
Άρης - Ακρίτας 3-1
Σάββατο 1/11
Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 17:00
ΕΝΠ - Ομόνοια 19:00
ΑΠΟΕΛ - Εθνικός 19:00
Κυριακή 2/11
ΕΝΥ - Ανόρθωση 17:00
Πάφος - ΑΕΛ 19:00
Απόλλων -ΑΕΚ 19:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: