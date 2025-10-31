Μπεργκ: «Το σημαντικό είναι να είμαστε πρώτοι στο τέλος της σεζόν»
Οι δηλώσεις του Νορβηγού τεχνικού ενόψει ΕΝΠ.
Ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μίλησε στην κάμερα της ομάδας ενόψει του αυριανού αγώνα με την ΕΝΠ στο «Τάσος Μάρκου».
Ο Νορβηγός τεχνικός μίλησε για τη νίκη με την Πάφο και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη και σταθερή σε απόδοση, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η προσωρινή πρωτιά, αλλά να βρίσκεται στην κορυφή στο τέλος της σεζόν.
🟢 Δηλώσεις Χένινγκ Μπεργκ ενόψει ΕΝΠ ⚪ pic.twitter.com/ZmD1hipI9j— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) October 31, 2025