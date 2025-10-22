Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή - Βαρύς ο πέλεκυς για προπονητή και ποδοσφαιριστή

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Αντρέου κατά του Αντρέα Γεωργίου Ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, έσπρωξε με βίαιο τρόπο τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή εκτός παιχνιδιού στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΑΣΠΙΣ Πύλας/11.10.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Αντρέου κατά του Χρίστου Μόδεστου Βοηθού Προπονητή της ΑΣΠΙΣ Πύλας που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες στον πάγκο. Κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του διαιτητή αλλά και προς τον 1ο βοηθό διαιτητή και στη συνέχεια αντέδρασε κλωτσώντας τον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΑΣΠΙΣ Πύλας/11.10.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Γιάγκου Γιάγκου κατά του Κωνσταντίνου Χριστοδούλου Προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, εισήλθε εντός αγωνιστικού χώρου και διαμαρτυρόταν έντονα προς τον 1ο διαιτητή στον αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Futsal Άνδρων περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/09.10.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Π.Ο. Ορμήδειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Π.Ο. Ορμήδειας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/11.10.2025 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Π.Ο. Ορμήδειας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/11.10.2025 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΣΠΙΣ Πύλας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΑΣΠΙΣ Πύλας/11.10.2025 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/11.10.2025 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC για επεισόδια που προκλήθηκαν από ποδοσφαιριστές της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας προκαλώντας αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο (δημιουργήθηκε γενική σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/12.10.2025 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών για επεισόδια που προκλήθηκαν από ποδοσφαιριστές της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας προκαλώντας αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο (δημιουργήθηκε γενική σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/12.10.2025 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ17 περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ FC/11.10.2025 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17 περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/11.10.2025 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του μη διεξαχθέντα αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – Π.Ο. Ορμήδειας/12.10.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Π.Ο. Ορμήδειας. Πρόστιμο στην ΑΕΝ.

*Καταγγελία κατά του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Κιτίου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13-15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/12.10.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Σάκη Πατίκκη ποδοσφαιριστή του AGBU ARARAT για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα στο χώρο των αποδυτηρίων (εισήλθε στα αποδυτήρια των διαιτητών χωρίς άδεια και διαμαρτυρόταν έντονα προς τον διαιτητή) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) και 9(ια) τον Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Futsal Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού – AGBU ARARAT/09.10.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων και την Προκήρυξη της Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/12.10.2025 και στον αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ16 περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC/12.10.2025 που ήταν αρχικά ορισμένοι την ίδια αγωνιστική ημερομηνία χρησιμοποίησε αντικανονικά τους ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να αγωνισθούν την ίδια ημερομηνία σε δύο διαφορετικά Πρωταθλήματα.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/12.10.2025 (3η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Δόξας.

*Ο αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ16 περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC/12.10.2025 (2η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Γεροσκήπου F.C.

*Καταγγελία κατά:

(α) του FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026, της Προκήρυξης Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 και κατά παράβαση του άρθρου 9(θ) (i), (ιι) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/12.10.2025 (4η Αγωνιστική) χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Σωτήρη Μιχάλα και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος αγωνίστηκε στον πιο πάνω αγώνα και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στις 5 εξαιρέσεις δικαιώματος συμμετοχής ποδοσφαιριστών βάση του άρθρου 10 Κεφ. Ι της Προκήρυξης Νέων και Παίδων περιόδου 2025/2026 αντί του ποδοσφαιριστή Αντρέα Μπακαρή που ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/12.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ποδοσφαιριστή Σωτήρη Μιχάλα ότι έλαβε μέρος αντικανονικά στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/12.10.2025 (4η Αγωνιστική) και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στις 5 εξαιρέσεις δικαιώματος συμμετοχής ποδοσφαιριστών βάση του άρθρου 10 Κεφ. Ι της Προκήρυξης Νέων και Παίδων περιόδου 2025/2026 αντί του ποδοσφαιριστή Αντρέα Μπακαρή που ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος.

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από οκτώ αγώνες.

(γ) του προπονητή Παντελή Προξένου επέτρεψε και/ή χρησιμοποίησε τον ποδοσφαιριστή Σωτήρη Μιχάλα και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στις 5 εξαιρέσεις δικαιώματος συμμετοχής ποδοσφαιριστών βάση του άρθρου 10 Κεφ. Ι της Προκήρυξης Νέων και Παίδων περιόδου 2025/2026 αντί του ποδοσφαιριστή Αντρέα Μπακαρή που ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/12.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Στέρηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος προπονητή για επτά μήνες.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/12.10.2025 (4η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Π.Ο. Αχυρώνα Ονήσιλου.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων U16 περιόδου 2025-2026 ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου/12.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Στέφανο Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα το σωματείο δεν απέστειλε κατάλογο με βάση το άρθρο 12 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων U16 περιόδου 2025-2026 ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου/12.10.2025 (2η Αγωνιστική).

*Ο αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων U16 περιόδου 2025-2026 ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου/12.10.2025 (2η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Δόξας.

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U14 περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/11.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα και μπήκε αλλαγή στο 68ο λεπτό με βάση το άρθρο 9 του Κεφαλαίου IX της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026 και των προνοιών της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων περιόδου 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U14 περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/11.10.2025 (3η Αγωνιστική).

*Ο αγώνας Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U14 περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/11.10.2025 (3η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ε.Ν.Π.

*Καταγγελία κατά:

(α) της MANCHESTER FA ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 MANCHESTER FA – ΑΡΗΣ Λεμεσού/12.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα το σωματείο δεν απέστειλε κατάλογο με βάση το άρθρο 12 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 MANCHESTER FA – ΑΡΗΣ Λεμεσού/12.10.2025 (2η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Άρη.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Δευτεράς ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς/12.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα το σωματείο δεν απέστειλε κατάλογο με βάση το άρθρο 12 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς/12.10.2025 (2η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ε.Ν.Π.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/12.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση το άρθρο 13 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/12.10.2025 (2η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 5-0 υπέρ της Ομόνοιας.