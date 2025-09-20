Έδειξε τα... δόντια του και θέλει να το ξανακάνει ο Εθνικός

Ο Εθνικός ξεκίνησε δυνατά το πρωτάθλημα και ο Ούγκο Μαρτίνς θέλει την ομάδα του να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και με την Ανόρθωση. Και θα προσπαθήσει στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση να πετύχει ακόμη μία νίκη και να ανέλθει και άλλο βαθμολογικά. Η ομάδα της Άχνας είναι στους πέντε βαθμούς με δύο ισοπαλίες και μία νίκη και προέρχεται από το εκτός έδρας 2-2 με την ΑΕΛ όπου δέχθηκε την ισοφάριση στο 90+8΄.

Πάντα τα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες αποτελούν πρόκληση για την ομάδα της Άχνας. Μπορεί η Ανόρθωση να έχει τα προβλήματα της αλλά είναι μεγάλη ομάδα και ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγάλος. Έχοντας τους Μπρένο και Αντερέγκεν σε μεγάλα κέφια ο Μαρτίνς ποντάρει πολλά στην επίθεσή του.

Εκτός πλάνων είναι ο τραυματίας Μπαχανάκ και ο τιμωρημένος Οφόρι. Τη θέση του δεύτερου στο αριστερό άκρο της άμυνας θα πάρει ο Πεχλιβάνης. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Παπαγεωργίου, Κανέ και Φελίπε.

Στην εστία μάλλον θα διατηρηθεί για άλλο ένα παιχνίδι ο Τούμπας που ήταν πολύ καλός στα πρώτα τρία παιχνίδια.