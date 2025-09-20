Ο Αλόνσο ετοιμάζει νέο σύστημα για τον Μπέλιγχαμ!

Μετά από τη χειρουργική επέμβαση στον ώμο που υπεβλήθη αυτό το καλοκαίρι, ο Tζουντ Μπέλιγχαμ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο, μάλιστα αναζητά την καλύτερη επιλογή για να ενσωματώσει τον Άγγλο διεθνή στην αρχική ενδεκάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της μαδριλένικης εφημερίδας Marca, ο Ισπανός προπονητής εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής συστήματος για να εκμεταλλευτεί τα ταλέντα του Άγγλου χαφ.

Ενώ ο πρώην προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν παίζει με σχήμα 4-3-3 από την έναρξη της σεζόν, τώρα εξετάζει ένα νέο σχηματισμό (4-2-2-2), με τον νεαρό Αργεντινό Φράνκο Μασταντουόνο, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος, να φέρεται να είναι ο μεγαλύτερος χαμένος.

Στη μεσαία γραμμή, ο Αλόνσο θέλει να συνδυάσει τον Μπέλινγχαμ με τους Αουρελιέν Τσουαμενί, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αρντά Γκιουλέρ.

