ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αλόνσο ετοιμάζει νέο σύστημα για τον Μπέλιγχαμ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Αλόνσο ετοιμάζει νέο σύστημα για τον Μπέλιγχαμ!

Επιστρέφει ο Άγγλος και... πονοκεφαλιάζει τον Ισπανό τεχνικό.

Μετά από τη χειρουργική επέμβαση στον ώμο που υπεβλήθη αυτό το καλοκαίρι, ο Tζουντ Μπέλιγχαμ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο, μάλιστα αναζητά την καλύτερη επιλογή για να ενσωματώσει τον Άγγλο διεθνή στην αρχική ενδεκάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της μαδριλένικης εφημερίδας Marca, ο Ισπανός προπονητής εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής συστήματος για να εκμεταλλευτεί τα ταλέντα του Άγγλου χαφ.

Ενώ ο πρώην προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν παίζει με σχήμα 4-3-3 από την έναρξη της σεζόν, τώρα εξετάζει ένα νέο σχηματισμό (4-2-2-2), με τον νεαρό Αργεντινό Φράνκο Μασταντουόνο, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος, να φέρεται να είναι ο μεγαλύτερος χαμένος. 

Στη μεσαία γραμμή, ο Αλόνσο θέλει να συνδυάσει τον Μπέλινγχαμ με τους Αουρελιέν Τσουαμενί, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αρντά Γκιουλέρ.

sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πένθος στον Άρη...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Casassa Busquets η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αντίδραση είναι επιτακτική

ΑΕΚ

|

Category image

Γλυκοκοιτάζει και την περίπτωση Φαν Μπόμελ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Αφήνει το ποδόσφαιρο και γίνεται αθλητής στίβου ο Μούντρικ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Αλόνσο ετοιμάζει νέο σύστημα για τον Μπέλιγχαμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε τα... δόντια του και θέλει να το ξανακάνει ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έξαλλοι στο Μεξικό με Μαρσιάλ: «Οφείλει μία συγγνώμη»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γεμίζει αλλά... μετρημένες από Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Mε ίδια συνταγή ο ΑΠΟΕΛ για να τριτώσει το καλό!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι για Μάριο Ηλία και Απόστολο Μακρίδη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oρεκτικό με τέσσερα παιχνίδια πριν το κυρίως πιάτο με το ντέρμπι «αιωνίων» στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Στέλιος Κυριακίδης» και Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το 5Χ5 για τη Ρεάλ περνά από την αήττητη Εσπανιόλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την... απόλυτη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη