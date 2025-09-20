Ανακοίνωσε Casassa Busquets η Πάφος FC

Ο Μπουσκέτς αποτελεί τον νέο Διευθυντή της Ακαδημίας της Πάφος FC.

Αναλυτικά:

Η Πάφος FC ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τον διορισμό του Pau Casassa Busquets στη θέση του Διευθυντή της Ακαδημίας της Πάφος FC.Ο κ. Casassa διαθέτει πολυετή εμπειρία από τη σπουδαία πορεία του στην FC Barcelona, όπου διετέλεσε πρόσφατα Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της Barça Academy. Κατά την τελευταία δεκαετία κατείχε σημαντικές ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια δομή της Barça Academy σε Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική, με αρμοδιότητες στη μεθοδολογία, την τεχνική διεύθυνση και την εκπαίδευση εκατοντάδων επαγγελματιών και ποδοσφαιριστών.

Ως κάτοχος του διπλώματος UEFA PRO και με πληθώρα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων στη διαχείριση αθλητισμού, τη μεθοδολογία και την προπονητική, ο κ. Casassa αναγνωρίζεται διεθνώς για την εξειδίκευσή του στην ανάπτυξη ταλέντων, την ποδοσφαιρική μεθοδολογία και τη δομή ακαδημιών.

Με τον διορισμό αυτό, η Πάφος FC επιβεβαιώνει το μακροπρόθεσμο όραμά της να επενδύσει στο ποδόσφαιρο υποδομών, να αναδείξει κορυφαία ταλέντα και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο περιβάλλον ακαδημίας που αντικατοπτρίζει τα υψηλότερα πρότυπα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.Καλωσορίζουμε θερμά τον Pau Casassa στην Πάφο και προσβλέπουμε σε ένα επιτυχημένο μέλλον για την Ακαδημία μας υπό την ηγεσία του.