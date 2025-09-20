ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Casassa Busquets η Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε Casassa Busquets η Πάφος FC

Ενίσχυση για τους πρωταθλητές με τον Ισπανό

Ο Μπουσκέτς αποτελεί τον νέο Διευθυντή της Ακαδημίας της Πάφος FC.

Αναλυτικά: 

Η Πάφος FC ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τον διορισμό του Pau Casassa Busquets στη θέση του Διευθυντή της Ακαδημίας της Πάφος FC.Ο κ. Casassa διαθέτει πολυετή εμπειρία από τη σπουδαία πορεία του στην FC Barcelona, όπου διετέλεσε πρόσφατα Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της Barça Academy. Κατά την τελευταία δεκαετία κατείχε σημαντικές ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια δομή της Barça Academy σε Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική, με αρμοδιότητες στη μεθοδολογία, την τεχνική διεύθυνση και την εκπαίδευση εκατοντάδων επαγγελματιών και ποδοσφαιριστών. 

Ως κάτοχος του διπλώματος UEFA PRO και με πληθώρα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων στη διαχείριση αθλητισμού, τη μεθοδολογία και την προπονητική, ο κ. Casassa αναγνωρίζεται διεθνώς για την εξειδίκευσή του στην ανάπτυξη ταλέντων, την ποδοσφαιρική μεθοδολογία και τη δομή ακαδημιών.

Με τον διορισμό αυτό, η Πάφος FC επιβεβαιώνει το μακροπρόθεσμο όραμά της να επενδύσει στο ποδόσφαιρο υποδομών, να αναδείξει κορυφαία ταλέντα και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο περιβάλλον ακαδημίας που αντικατοπτρίζει τα υψηλότερα πρότυπα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.Καλωσορίζουμε θερμά τον Pau Casassa στην Πάφο και προσβλέπουμε σε ένα επιτυχημένο μέλλον για την Ακαδημία μας υπό την ηγεσία του.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οριστικά χωρίς οπαδούς της η ΑΕΚ στο ματς με την ΑΕΛ Νovibet

Ελλάδα

|

Category image

Θα το κάνει ο Ράτζκοφ για πρώτη φορά;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κέρκεζ/Κύπρος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ροναλντίνιο θα παρουσιάσει την τελετή της «Χρυσής Μπάλας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

300 χιλιάδες ετησίως!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Κέρκεζ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρελάθηκαν με Λοΐζου!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Και ο Πάπας να μου το ζητήσει, εγώ δεν αλλάζω το σύστημα μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοΐζος Λοΐζου: «Πάτησε» Ισραήλ και τον σήκωσαν στους ώμους τους!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε Στέλιος Κυριακίδης και Δασάκι

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Football Meets Data: Πάφος με εξασφαλισμένα ήδη 22 εκ. ευρώ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ομόνοια ανέβασε «ρουκέτες»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πένθος στον Άρη...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Casassa Busquets η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αντίδραση είναι επιτακτική

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη