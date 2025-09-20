ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γεμίζει αλλά... μετρημένες από Μπεργκ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Γεμίζει αλλά... μετρημένες από Μπεργκ

Λίγες πινελιές από τον τεχνικό της Ομόνοιας.

Σαφώς πιο αυξημένες επιλογές θα έχει ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στο ματς της Δευτέρας στο ΓΣΠ απέναντι στην ΑΕΛ. 

Οι Ράιν Μαέ, Σαάντ Αγκουζούλ, Ευάγγελος Ανδρέου και Μουαμέρ Τάνκοβιτς θα είναι ξανά διαθέσιμοι αφού με την ΑΕΚ δεν ήταν γραμμένοι στη λίστα όταν επρόκειτο να γίνει το ματς. Απών θα είναι ξανά ο τραυματίας Γιόβετιτς.

Γεμίζει λοιπόν ξανά το ρόστερ, όμως οι αλλαγές από τον Νορβηγό τεχνικός στην ενδεκάδα θα είναι μετρημένες, με τον Μαέ να θεωρείται σίγουρος για να επιστρέψει στη γραμμή κρούσης, κόντρα στην ομάδα με την οποία τον γνωρίσαμε.

Μπορεί το πρόγραμμα να είναι πιεσμένο αφού την Κυριακή (28/09) θα παίξει με την Ανόρθωση και στις 2 Οκτωβρίου τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα, εντούτοις ο Μπεργκ θέλει να κρατήσει τη συνοχή της ομάδας και να μην πάθει τα ίδια όπως και κόντρα στον Εθνικό.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Football Meets Data: Πάφος με εξασφαλισμένα ήδη 22 εκ. ευρώ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πένθος στον Άρη...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Casassa Busquets η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αντίδραση είναι επιτακτική

ΑΕΚ

|

Category image

Γλυκοκοιτάζει και την περίπτωση Φαν Μπόμελ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Αφήνει το ποδόσφαιρο και γίνεται αθλητής στίβου ο Μούντρικ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Αλόνσο ετοιμάζει νέο σύστημα για τον Μπέλιγχαμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε τα... δόντια του και θέλει να το ξανακάνει ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έξαλλοι στο Μεξικό με Μαρσιάλ: «Οφείλει μία συγγνώμη»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γεμίζει αλλά... μετρημένες από Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Mε ίδια συνταγή ο ΑΠΟΕΛ για να τριτώσει το καλό!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι για Μάριο Ηλία και Απόστολο Μακρίδη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oρεκτικό με τέσσερα παιχνίδια πριν το κυρίως πιάτο με το ντέρμπι «αιωνίων» στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Στέλιος Κυριακίδης» και Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το 5Χ5 για τη Ρεάλ περνά από την αήττητη Εσπανιόλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη