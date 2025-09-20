Γεμίζει αλλά... μετρημένες από Μπεργκ

Σαφώς πιο αυξημένες επιλογές θα έχει ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στο ματς της Δευτέρας στο ΓΣΠ απέναντι στην ΑΕΛ.

Οι Ράιν Μαέ, Σαάντ Αγκουζούλ, Ευάγγελος Ανδρέου και Μουαμέρ Τάνκοβιτς θα είναι ξανά διαθέσιμοι αφού με την ΑΕΚ δεν ήταν γραμμένοι στη λίστα όταν επρόκειτο να γίνει το ματς. Απών θα είναι ξανά ο τραυματίας Γιόβετιτς.

Γεμίζει λοιπόν ξανά το ρόστερ, όμως οι αλλαγές από τον Νορβηγό τεχνικός στην ενδεκάδα θα είναι μετρημένες, με τον Μαέ να θεωρείται σίγουρος για να επιστρέψει στη γραμμή κρούσης, κόντρα στην ομάδα με την οποία τον γνωρίσαμε.

Μπορεί το πρόγραμμα να είναι πιεσμένο αφού την Κυριακή (28/09) θα παίξει με την Ανόρθωση και στις 2 Οκτωβρίου τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα, εντούτοις ο Μπεργκ θέλει να κρατήσει τη συνοχή της ομάδας και να μην πάθει τα ίδια όπως και κόντρα στον Εθνικό.