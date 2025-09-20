Έξαλλοι στο Μεξικό με Μαρσιάλ: «Οφείλει μία συγγνώμη»!

H Πούμας περίμενε... στο ακουστικό της τον Αντονί Μαρσιάλ ενώ εμφανιζόταν να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του κι ο Γάλλος επιθετικός έφυγε τελικά από την ΑΕΚ για την Μοντερέι.

Ο Γάλλος σταρ αποτελεί παρελθόν από την Ένωση, ωστόσο στο Μεξικό υπάρχουν αντιδράσεις για την απόφασή του να πάει τελικά στην Μοντερέι κι όχι στην Πούμας με την οποία βρισκόταν αρχικά σε διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε ο παράγοντας της δεύτερης, Μιγκέλ Μεχία Μπαρόν, υπήρχε καταρχήν συμφωνία με την ΑΕΚ για την απόκτηση του 29χρονου επιθετικού, αλλά στη συνέχεια παρουσιάστηκαν υπέρογκες οικονομικές απαιτήσεις. Πρόσθεσε, δε, πως ενώ περίμεναν τον Γάλλο να ταξιδέψει για να υπογράψει, η επικοινωνία διακόπηκε ξαφνικά και, λίγο αργότερα, ενημερώθηκαν ότι είχε υπογράψει στη Μοντερέι.

«Δεν είναι ο μάνατζερ που αποφασίζει, είναι ο παίκτης. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω χρημάτων ή άλλων καταστάσεων. Είχε το δικαίωμα να επιλέξει, αλλά ίσως μας οφείλει μια συγγνώμη», δήλωσε.

sdna.gr