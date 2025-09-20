ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε Στέλιος Κυριακίδης και Δασάκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε Στέλιος Κυριακίδης και Δασάκι

Με δύο αναμετρήσεις που ξεκινούν στις 19:00 συνεχίζεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε Πάφο και Άχνα.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», ο Ακρίτας Χλώρακας υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 6.40 στη νίκη των γηπεδούχων, 4.10 στην ισοπαλία και 1.50 στην επικράτηση της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στο 1.98, ενώ η πιθανότητα καταλογισμού πέναλτι στον αγώνα προσφέρεται στο 3.15.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Την ίδια ώρα, στο Δασάκι της Άχνας, ο Εθνικός υποδέχεται την Ανόρθωση σε μια αναμέτρηση με απόλυτη ισορροπία στις αποδόσεις. Η Stoiximan προσφέρει 2.60 στη νίκη του Εθνικού, 3.40 στην ισοπαλία και 2.57 στην επικράτηση της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια. Το ενδεχόμενο να σημειωθεί αυτογκόλ αξιολογείται στα 10.00, ενώ η ισοπαλία με σκορ προσφέρεται στα 4.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομπλίκ Σεβίλ, ο διάδοχος του Μπολτ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Απρόσμενη γκέλα για ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο τετραπέρατος ΑΠΟΕΛ που τη... βρίσκει στα εκτός και η Ανόρθωση που δεν σηκώνει κεφάλι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι με την Τσέλσι η Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λιγομίλητος ο Κετσπάγια: «Δεν έχω ξαναδει τέτοια κατάσταση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στον Μπρένο από τους Ανορθωσιάτες ο Μαρτίνς!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στη Κύπρο και πρέπει να το ξέρουν όλοι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

BINTEO: Έτσι «εκτέλεσε» την Ανόρθωση ο Αντερέγκεν και χάρισε τη νίκη στον Εθνικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εντός έδρας γκέλα για Νέα Σαλαμίνα, «πολυβόλο» η ΠΑΕΕΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Νέο σόου από τον Αντερέγκεν που «χαστούκισε» και την... άφαντη Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε «αέρας» από τη Πάφο ο ΑΠΟΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς στο ντέρμπι «αιωνίων» ο Ολυμπιακός!

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Πελίστρι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το «αιώνιο» ντέρμπι

Ελλάδα

|

Category image

Τρένο με Μανόλο Χιμένεθ ο Άρης!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη