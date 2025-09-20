ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γλυκοκοιτάζει και την περίπτωση Φαν Μπόμελ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολλανδός είναι μία από τις επιλογές που εξετάζεται για τον πάγκο.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αποτελεί τον πρώτο στόχο του Παναθηναϊκού για τον πάγκο του. Ωστόσο οι πράσινοι έχουν χτίσει μια λίστα μέσω της οποίας εξετάζουν και εναλλακτικές περιπτώσεις εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με τον Ουκρανό.

Μεταξύ των υποψηφίων στόχων βρίσκεται και ο Ολλανδός, Μαρκ Φαν Μπόμελ. O 48χρονος τεχνικός άρχισε την καριέρα στην προπονητική ως βοηθός στην Κ17 της χώρας του, ενώ συνέχισε στο ίδιο πόστο στην Σαουδική Αραβία. Έπειτα έγινε προπονητής της PSV Κ19 και τελευταία φορά βοηθός στην Αυστραλία.

Αργότερα ακολούθησε σόλο πορεία ως πρώτος προπονητής της Αϊντχόφεν, της Βόλφσμπουργκ και τελευταία του ομάδα ήταν η Άντβερπ στην οποία και έκατσε περισσότερο. Ο Φαν Μπόμελ το 22/23 έζησε να πάντα με την ομάδα του καθώς κατέκτησε όλους τους τίτλους.

Να σημειωθεί πως στο παρελθόν ο πρώην ποδοσφαιριστής των Μπάγερν και Μπαρτσελόνα είχε δεχθεί κρούσεις ελληνικών ομάδων, ωστόσο ήταν κάθετος στην προοπτική να εργαστεί στα μέρη μας. Πλέον, είναι πιο διαλλακτικός αρκεί βέβαια να ικανοποιηθεί οικονομικά.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, αυτή τη στιγμή έχει προπονητή και αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι head coach των πρασίνων έως και τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

 

