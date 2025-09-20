ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε ίδια συνταγή ο ΑΠΟΕΛ για να τριτώσει το καλό!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Νέα εκτός έδρας απόδραση με στόχο το ίδιο αποτέλεσμα με τις προηγούμενες δύο...

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία μέχρι στιγμής δεν έδειξε ότι είναι ο προπονητής των μεγάλων αλλαγών στο αρχικό σχήμα, εφόσον δεν υπάρχει ασφαλώς, σοβαρός λόγος. Γι΄ αυτό και στο αποψινό (19:00) παιχνίδι με τον Ακρίτα Χλώρακας στο «Στέλιος Κυριακίδης», δεν προβλέπονται κινήσεις που θα συζητηθούν. Η μόνη πιθανή αλλαγή είναι αντί του Ματίας Τομάς στο δεξί άκρο της επίθεσης, να ξεκινήσει ο Μαϊόλι. Όμως κι αυτό δεν είναι σίγουρο καθώς ο Ουρουγουανός τεχνικός πιστεύει πολύ τον συμπατριώτη του μέσο και θέλει να τον «χωρέσει» στην 11αδα χωρίς να ενοχλήσει την τριάδα του κέντρου που απαρτίζεται από τους Ρόσα, Ντάλσιο και Μάγιερ.

Όμως ο Μαϊόλι μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στο Παραλίμνι, γι' αυτό και του βάζει… δύσκολα. Έτσι λοιπόν, μία πιθανή ενδεκάδα για το σημερινό αγώνα θα απαρτίζεται από τους: Μπέλετς, Νανού, Σταφυλίδη, Λαΐφη, Μπρόρσον, Ρόσα, Ντάλσιο, Μάγιερ, Τομάς ή Μαΐόλι, Κόρμπου και Σωτηρίου. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πολλές επιλογές στον πάγκο που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει το τρίτο του παιχνίδι εκτός έδρας και στόχος του είναι να… τριτώσει το καλό. Ήδη μετρά δύο… αποδράσεις με το ίδιο σκορ (0-2), απέναντι σε Ε.Ν. Ύψωνα και Ένωση. Γνωρίζοντας τον ενθουσιασμό του νεοφώτιστου Ακρίτα, οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν από νωρίς να σκοράρουν για να κάνουν το έργο τους πολύ πιο εύκολο. Οι εντολές είναι να βοηθήσουν πολύ τις επιθέσεις από τα άκρα οι Σταφυλίδης και Νανού αλλά και να συμμετέχουν περισσότερο στις επιθέσεις και οι μέσοι για να μην μένει μόνος ο Πιέρος Σωτηρίου που μετρά δύο γκολ.

Περίπου 2.000!

Ο Ακρίτας έδωσε ολόκληρη την ανατολικά κερκίδα στον ΑΠΟΕΛ γι' αυτό και οι γαλαζοκίτρινοι αναμένεται να έχουν απόψε τη στήριξη 2.000 φίλων τους! Με λίγα λόγια το «Στέλιος Κυριακίδης» θα μοιάζει με… ΓΣΠ, οπόταν και οι παίκτες θα προσπαθήσουν με τη σειρά τους να ικανοποιήσουν όλο αυτό τον κόσμο που τους ακολουθεί παντού...

Στο μεταξύ, άπαντες στο στρατόπεδο του ΑΠΟΕΛ είναι σε αναμονή για το που θα καταλήξουν οι συζητήσεις της εταιρείας με την F8, και σύμφωνα με ανακοίνωση της Βραζιλιάνικης εταιρείας, παρουσίαζονται κάποια εμπόδια.

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

