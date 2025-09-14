Μετά την Ομόνοια, έτσι σκοπεύει να κτυπήσει και την ΑΕΛ ο Μάρτινς

Στην πρώτη του έξοδο πάει με τον αέρα των τεσσάρων βαθμών, την μεγάλη νίκη επί της Ομόνοιας και το αήττητο κόντρα στην ΑΕΛ. Ο αήττητος Εθνικός πάει στο Άλφα Μέγα με την ψυχολογία στα ύψη για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ με στόχο το θετικό αποτέλεσμα.

Το ερωτηματικό που υπάρχει είναι εάν έχει επηρεαστεί η ομάδα από την διακοπή αφού στο παιχνίδι με την Ομόνοια ήταν πολύ καλή.

Αουτσάιντερ χωρίς πίεση

Στα χαρτιά ο Εθνικός είναι το αουτσάιντερ. Συνεπώς η ομάδα της Άχνας θέλει να εκμεταλλευτεί την πίεση που θα έχει η ΑΕΛ για την νίκη και να διατηρήσει το αήττητο της. Ο Μαρτίνς και οι παίκτες του πάνε χωρίς πίεση σε αυτό τον αγώνα. Στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Εθνικός στην πρεμιέρα έφερε ισοπαλία 0-0 στο Δασάκι με τον Ακρίτα, ενώ την δεύτερη αγωνιστική κέρδισε την Ομόνοια με 2-1.

Στην κόντρα ο Μαρτίνς

Ο Ούγκο Μαρτίνς θα επιδιώξει να κτυπήσει και την ΑΕΛ στην κόντρα. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα προσέξει πρώτα τα νώτα του και έπειτα θα κτυπήσει με αντεπιθέσεις με τους Αντερέγκεν, Μπρένο και Μασάδο. Και οι τρεις είναι σε φόρμα και αποτελούν την μεγάλη ελπίδα του Μαρτίνς για γκολ μέσα στο Άλφα Μέγα. Ειδικά ο Αντερέγκεν που έρχεται με φόρα από τα δύο γκολ που πέτυχε στο παιχνίδι με την Ομόνοια.

Χωρίς Μπαχανάκ

Ο Μαρτίνς δεν έχει στην διάθεση του τον τραυματία Μπαχανάκ. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού. Ο Αγγελόπουλος φαίνεται ότι θα πάρει την θέση του Μπαχανάκ στο κέντρο της άμυνας. Την θέση διεκδικεί και ο Φελίπε. Ο Μάια που μπήκε αλλαγή με την Ομόνοια θα πάρει φανέλα βασικού. Στην εστία θα είναι για τρίτο παιχνίδι ο Τούμπας που πάει πολύ καλά.