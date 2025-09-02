«Έσβησαν» τα μουρμουρητά στον Εθνικό Άχνας

Ενθουσιασμός στον Εθνικό μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ομόνοιας που έφερε πλατιά χαμόγελα και πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση στο Δασάκι. Μετά το 0-0 στην πρεμιέρα με τον Ακρίτα υπήρξαν κάποια μουρμουρητά, τα οποία όμως «έσβησαν» μετά τη μεγάλη νίκη επί των πρασίνων. Ο Νίκολας Αντερέγκεν ήταν το πρόσωπο του αγώνα.

Ο Αργεντινός στράικερ ήταν εντυπωσιακός αφού πέτυχε και τα δύο γκολ και έδωσε το τρίποντο στον Εθνικό. Πολύ καλοί στην επίθεση ήταν και οι Μπρένο και Μασάδο που δημιούργησαν προβλήματα στην άμυνα της Ομόνοιας, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του τερματοφύλακα Ιωακείμ Τούμπα, ο οποίος και νικήθηκε μόνο από την άσπρη βούλα.