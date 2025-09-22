Μοναδικός αήττητος ο Εθνικός!

Η νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη (3-2) έσπασε το... απόλυτο της «ελαφράς ταξιαρχίας» και παράλληλα κατέστησε τον Εθνικό τη μοναδική, πλέον, αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος!

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα της Άχνας η οποία ξεκίνησε εξαιρετικά το πρωτάθλημα και μετά από τέσσερις αγωνιστικές βρίσκεται στο -1 από τους τρεις πρωτοπόρους (Άρης, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ).

Με κερδισμένους οκτώ από τους 12 βαθμούς (δύο νίκες και δύο ισοπαλίες) έβαλε τις πρώτες βάσεις για επίτευξη των στόχων της και το ότι είναι η μοναδική αήττητη ομάδα προκαλεί αν μη τι άλλο αίσθηση.