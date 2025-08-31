ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: Tιμές σε Μπογκαντίνοφ από τον Εθνικό Άχνας

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Μάρτιν Μπογκαντίνοφ, ο οποίος εκτελεί χρέη τιμ μάνατζερ. 

Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού με την Ομόνοια, ο άλλοτε αρχηγός του Εθνικού τιμήθηκε από τη διοίκηση σε μία μικρή τελετή γεμάτη συγκίνηση.

Στη θητεία του στον Εθνικό Άχνας είχε 175 συμμετοχές και για χρόνια ήταν ο βασικός τερματοφύλακας. Όπως δήλωσε ο 39χρονος Βορειομακεδόνας τερματοφύλακας, κάποτε έπρεπει να πάρει απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του, αν και ένιωθε καλά.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

