ΦΩΤΟ: Tιμές σε Μπογκαντίνοφ από τον Εθνικό Άχνας

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Μάρτιν Μπογκαντίνοφ, ο οποίος εκτελεί χρέη τιμ μάνατζερ.

Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού με την Ομόνοια, ο άλλοτε αρχηγός του Εθνικού τιμήθηκε από τη διοίκηση σε μία μικρή τελετή γεμάτη συγκίνηση.

Στη θητεία του στον Εθνικό Άχνας είχε 175 συμμετοχές και για χρόνια ήταν ο βασικός τερματοφύλακας. Όπως δήλωσε ο 39χρονος Βορειομακεδόνας τερματοφύλακας, κάποτε έπρεπει να πάρει απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του, αν και ένιωθε καλά.