Υψηλό το εμπόδιο αλλά υπάρχει πίστη στον Εθνικό για το... μπαμ

Με αλλαγές το πλάνο του Μαρτίνς κόντρα στην Ομόνοια.

Είναι μεν ψηλό το εμπόδιο αλλά ο Εθνικός θα τα δώσει όλα για να κερδίσει την Ομόνοια. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που θα δώσει στο Δασάκι και ελπίζει να πετύχει την πρώτη του νίκη πάνω σε έναν δυνατό αντίπαλο. Στην πρεμιέρα είχε φέρει 0-0 με τον Ακρίτα.

Επικρατεί συναγερμός στο Δασάκι και η πρόκληση είναι μεγάλη. Τόσο για τον προπονητή Ούγο Μαρτίνς όσο και για τους ποδοσφαιριστές. Επίσης η παρουσία κόσμου στο γήπεδο αποτελεί έξτρα κίνητρο για τους Αχνιώτες.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μελέτησε την Ομόνοια και γνωρίζει πως θα την αντιμετωπίσει. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας ο κόουτς ανέβασε ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές του και τους τόνισε πως μπορούν να κερδίσουν την Ομόνοια.

Η εμφάνιση με τον Ακρίτα δεν ήταν καλή και τούτο ενδέχεται να φέρει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Οι Φλόρες, Δημητρίου, Παπαγεωργίου και Αγγελόπουλος είναι παίκτες που διεκδικούν θέση. Εκτός λόγω τραυματισμού είναι οι Μπαουτίστα και Τζιαλίλ.

Σε ότι αφορά την τακτική του Μαρτίνς θα παίξει με ενισχυμένη την μεσοαμυντική του γραμμή και θα επιδιώξει να κτυπήσει στην κόντρα.

