Άλλος παίκτης ο Εβάντρο στα χέρια του Μπεργκ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Άλλος παίκτης ο Εβάντρο στα χέρια του Μπεργκ

Βασικός στα 17 από τα 19 παιχνίδια των πρασίνων.

Έδειξε και κατά την περσινή περίοδο ο Εβάντρο πως κουβαλά ποιότητα. Eίχε σκοράρει άλλωστε δέκα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και είχε δώσει δέκα ασίστ. Ωστόσο, όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες, έτσι και αυτός, φέτος «φανερώθηκε» πιο πειστικά και στα χέρια του Χένινγκ Μπεργκ έγινε άλλος παίκτης. Και αυτό πιστοποιείται από το γεγονός πως έπαιξε σε όλα τα ματς, εκ των οποίων μόλις δύο ως αλλαγή, από τα 19 που έδωσαν οι πράσινοι κατά τη φετινή περίοδο, σε Κύπρο και Ευρώπη. Και η παρουσία του μέσα στο γήπεδο είναι σημείο αναφοράς με θετικό πρόσημο στα περισσότερα ματς. Δεν ήταν βασικός κόντρα στον Εθνικό Άχνας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και απέναντι στη Λωζάνη πριν λίγες μέρες, παιχνίδια στα οποία ο Χένινγκ Μπεργκ έκανε εκτεταμένο ροτέισον.

Μετρά τρία γκολ και έξι ασίστ και με 1.476 λεπτά συμμετοχής είναι στην τριάδα των παικτών με τα περισσότερα, κάτι που δείχνει το πόσο τον υπολογίζει ο Χένινγκ Μπεργκ. Είναι μονάχα πίσω από τον Φώτη Κίτσο (1544) και τον Φαμπιάνο (1523). Και μπορεί να προσφέρει σε περισσότερες από μία θέσεις, δίνοντας ευελιξία κινήσεων στον Νορβηγό τεχνικό. Πέρσι πάντως, ολοκλήρωσε με μόλις 1.858 και ας έπαιξε σε 35 ματς!

Να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του Εβάντρο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και είναι από αυτά στα οποία δίνεται προτεραιότητα μιας και δείχνει πως μπορεί να κάνει τη διαφορά και να είναι απαραίτητο γρανάζι στην πράσινη μηχανή και για άλλα χρόνια.

Φουλάρει για Απόλλωνα 

Σε ρυθμούς της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Απόλλωνα την Κυριακή (23/11) μπήκε από χθες η Ομόνοια και από αύριο στην ουσία θα γεμίσει το «Ηλίας Πούλλος», με την επιστροφή και των διεθνών. Η τεχνική ηγεσία θα έχει ξανά στη διάθεσή της, τους Κουλιμπαλί και Άιτινγκ, που όμως, μπορεί να προφυλαχθούν στο ντέρμπι ώστε να είναι ακόμη πιο έτοιμοι στη συνέχεια. Άλλωστε υπάρχει ένα κοπιαστικό πρόγραμμα αφού σε έναν μήνα η Ομόνοια θα δώσει οκτώ ματς. Οι πράσινοι έχουν μία πολύ δύσκολη αποστολή, όμως έδειξαν φέτος πως μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και θα πάνε στη Λεμεσό για να στείλουν ξανά τα... μηνύματά τους.

