«Δύσκολα θα παραμείνει στη Ρόμα ο Τσιμίκας, δεν έχει πειστεί ο Γκασπερίνι»

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν παρέμεινε στη Λίβερπουλ, αφού δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Άρνε Σλοτ και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα.

Οι «τζαλορόσι» τον απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού, η θητεία του ξεκίνησε με συμμετοχές αλλά δείχνει πλέον να πηγαίνει πιο πίσω στην ιεραρχία του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο έμπειρος τεχνικός σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ιταλοί, δεν έχει πειστεί από τον Έλληνα αριστερό μπακ.

Με το «Tuttomercato» να αναφέρει πως η παράταση του δανεισμού του από τη Ρόμα και για τη νέα σεζόν, φαίνεται απίθανη, ενώ το υπόλοιπο της φετινής σεζόν ενδεχομένως να τον βρει ως… back-up του Ανχελίνο.

Ο Τσιμίκας ως τώρα έχει 5 συμμετοχές στη Serie A και άλλες 3 στο Europa League, με 1 ασίστ.

sportfm.gr