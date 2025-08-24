Φιλοξενεί τον Ακρίτα στο Δασάκι και βλέπει μόνο νίκη για να ξεκινήσει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Στα χαρτιά είναι το φαβορί και λόγω έδρας όμως αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Ο Εθνικός θέλει να συνεχίσει από εκεί που έμεινε την περσινή χρονιά. Πέρσι η ομάδα της Άχνας πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία. Φέτος ο πήχης είναι ακόμη πιο ψηλά. Την δεύτερη αγωνιστική ο Εθνικός θα φιλοξενήσει την Ομόνοια όπου το εμπόδιο θα είναι πιο ψηλό οπότε και η νίκη επί του Ακρίτα είναι μονόδρομος.

Ο Μαρτίνς που θέλει νίκη

Ο νέος προπονητής του Εθνικού Ούγκο Μαρτίνς θέλει μόνο νίκη για να ξεκινήσει με το δεξί στον πάγκο των Αχνιωτών. Ο τεχνικός των Αχνιωτών και οι ποδοσφαιριστές του φέρονται αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα και να ξεκινήσουν νικηφόρα την σαιζόν. «Είναι πρεμιέρα, κρύβει παγίδες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάμε να κερδίσουμε τον Ακρίτα», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Μαρτίνς προς τους ποδοσφαιριστές του.

Ερωτηματικά ενδεκάδας

Στα δύο τελευταία φιλικά ο Μαρτίνς δεν άνοιξε πλήρως τα χαρτιά του. Συνεπώς υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για την ενδεκάδα. Οι «παλιοί» που ήταν και πέρσι στην ομάδα Φλόρες, Λομοτέι, Μπαχανάκ, Οφόρι, Αντερέγκεν, Μπρένο και Γκονζάλες αναμένεται ότι θα είναι στην ενδεκάδα. Από τους νεοαποκτηθέντες οι Δημητρίου, Κονφέ, Κράβτσουκ και Μάια έχουν προβάδισμα για το αρχικό σχήμα. Ερωτηματικό αποτελεί ο Τζιαλίλ ενώ εκτός λόγω τραυματισμού είναι ο Αργεντινός Μπαουτίστα.

Εϊναι πολλές προσθαφαιρέσεις

Παρά την περσινή πετυχημένη πορεία του, ο Εθνικός έκανε πολλές προσθαφαιρέσεις. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Αποτέλεσαν παρελθόν 18 ποδοσφαιριστές και αποκτήθηκαν 15.