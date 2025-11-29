Μάχη στο Δασάκι ανάμεσα σε δύο πληγωμένα... θηρία!

Εθνικός και Ολυμπιακός είναι από τις μικρομεσαίες ομάδες που κέρδισαν θετικά σχόλια για τις εμφανίσεις τους μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.

Στην πορεία τους όμως υπήρχαν και οι κακές στιγμές, όπως οι ήττες που είχαν αμφότερες στην προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα της Άχνας με 3-2 από την Ομόνοια Αραδίππου και το συγκρότημα της Λευκωσίας με 4-1 από την ΑΕΚ.

Έτσι, σήμερα (17:00) στο Δασάκι, θα αναμετρηθούν για να κλείσουν την πληγή τους. Αυτή που θα τα καταφέρει τότε θα προσθέσει σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθεια για την αποφυγή περιπετειών για υποβιβασμό.

Αυτή τη στιγμή, ο Εθνικός με 14 βαθμούς είναι στην όγδοη θέση, ενώ ο Ολυμπιακός είναι δυο σκαλοπάτια πιο κάτω έχοντας 11 βαθμούς.