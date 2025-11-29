Ο Βιεϊρίνια κρατούσε το κλειδί της απόδρασης στο Δασάκι και σπουδαίο διπλό για Ολυμπιακό

Με γκολ του Βιεϊρίνια στο 54ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαίο διπλό στο Δασάκι επί του Εθνικού και έφτασε τους 14 βαθμούς. Οι μαυροπράσινοι δεν ήταν ανώτεροι, βρήκαν όμως τον τρόπο για τη νίκη και με αυτή απέκτησαν διαφορά από τα κάτω διαζώματα.

Η Αχντιώτικη ομάδα έμεινε καθηλωμένη στους βαθμούς που έχασε για δεύτερο σερί ματς στην έδρα της αλλά και τέταρτο σερί. Έτσι οπισθοχωρεί στη βαθμολογία. Δεν ήταν κατώτερη από τον αντίπαλό της, όμως απώλεσε πολλές ευκαιρίες, κυρίως στην επανάληψη.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Φελίπε, Μπαχανάκ, Μαΐα (55′ Σέχας), Πεχλιβάνης, Ψάλτης (73΄ Ροντριγκίνιο), Κονφέ, Γκονζάλες, Παπαγεωργίου, Μπρένο, Αντερέγκεν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Ντζεπάρ, Mπαρμπόσα, Χρίστου (86΄ Λουκουμπάρ), Ταβάρες (81′ Μ. Χαραλάμπους), Ίντζια (46′ Προκοπίου), Κονομής, Ενρίκε, Βιεϊρίνια, Μπράντονιτς (67′ E. Στεφάνου), Πικής.

ΣΚΟΡΕΡ: – / 54΄ Βιεϊρίνια

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45΄ Μπαχάνακ, 45+3΄ Ψάλτης / 86΄ Λουκουμπάρ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος