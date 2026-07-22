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Ο ΠΑΟΚ περιμένει το ΟΚ της Άουγκσμπουργκ για να κάνει δικό του τον Γιαννούλη

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ΠΑΟΚ περιμένει το ΟΚ της Άουγκσμπουργκ για να κάνει δικό του τον Γιαννούλη

Ο Δημήτρης Γιαννούλης από την πρώτη στιγμή... έδειξε Τούμπα και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέχρι το Σάββατο την απάντησή της Άουγκσμπουργκ για να τον κάνει δικό του.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πάλεψαν και συνεχίζουν να παλεύουν για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τις τελευταίες πληροφορίες ν' αναφέρουν ότι ο παίκτης οδεύει προς Τούμπα.

Ο έμπειρος αριστερός μπακ με ύψος 1,78, ο οποίος γεννήθηκε στις 17/10/95, είναι γνωστό ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο δύο ετών ακόμα με την Άουγκσμπουργκ. Ο Γιαννούλης από την πρώτη στιγμή είχε δείξει ότι προτιμάει την επιστροφή στην πρώην ομάδα του, αλλά ως επαγγελματίας δεν μπορούσε να κλείσει και δεν έκλεισε την πόρτα στον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής παίκτης, άλλωστε, δεν ήταν ο μοναδικός που αποφάσιζε, αφού δεν ήταν ελεύθερος και θα έπρεπε να ικανοποιηθεί και η γερμανική ομάδα. Οι Πειραιώτες, όπως αναφέραμε και χθες, δεν είχαν βγει από το κόλπο. Είχαν τις δικές τους αρκετές πιθανότητες, κατέθεσαν μία ικανοποιητική προσφορά στην Άουγκσμπουργκ, που έχει αποκτήσει τον Μπέρενς από τη Χόφενχαϊμ για το αριστερό άκρο της άμυνας, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ, ώστε να καλύψει το κενό του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, που επίσης είχε κάνει πρόταση, που δεν ικανοποιούσε τους Γερμανούς, ανέβηκε, πίεζε με τη στάση τους Γερμανούς, έχοντας και την προτίμηση του παίκτη και φαίνεται να κερδίζει τη μάχη... Οι πληροφορίες, λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλουν τελικά τον Γιαννούλη να επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τελειωμένη υπόθεση, φέρεται να υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά όλα αυτά φυσικά πρέπει να αποτυπωθούν και στο χαρτί και να πέσουν υπογραφές.

Μέχρι αργά το βράδυ μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει οριστική εξέλιξη. Το πιο πιθανό είναι η Άουγκσμπουργκ αύριο ή το αργότερο το Σάββατο να έχει στείλει υπογεγραμμένη τη συμφωνία και ο Γιαννούλης να γυρίσει στην Τούμπα, έπειτα από διάστημα πέντε ετών και συγκεκριμένα από το καλοκαίρι του 2021, όταν και μετακόμισε στην Αγγλία για τη Νόριτς.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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