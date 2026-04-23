Έλυσαν το συμβόλαιό τους και λιγόστεψαν οι επιλογές για Βέσκο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Αποχώρησαν από το Δασάκι οι Μπαουτίστα και Τζιαλίλ

Παρελθόν αποτελούν από τον Εθνικό δύο ποδοσφαιριστές οι Μπαουτίστα και Τζιαλίλ λόγω τραυματισμού. Και οι δύο υπόγραψαν τερματισμό των συμβολαίων τους και αποχώρησαν από το Δασάκι.  Συνεπώς μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, στην μάχη της παραμονής, λιγοστεύουν οι επιλογές που έχει ο τεχνικός της ομάδας, Βέσκο Μιχαήλοβιτς, για να καταστρώνει τα πλάνα του.

Ο Μπαουτίστα

Ο Μπαουτίστα Σέχας πήγε στην χώρα του για να υποβληθεί σε εγχείρηση στους προσαγωγούς. Ο 28άχρονος Αργεντινός επιθετικός μέτρησε 21 συμμετοχές με την φανέλα του Εθνικού και πέτυχε ένα γκολ. Δεν πέτυχε πολλά γκολ αλλά υπήρχαν αρκετά παιχνίδια που ήταν καλός και πρόσφερε στην ομάδα.

 Ο Τζιαλίλ

Ο Τζιαλίλ Σάαντι αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο εδώ και αρκετό καιρό. Για αυτό άλλωστε μέτρησε μόνο 5 συμμετοχές. Ο 25άχρονος Μαροκινός  μέσος πέρσι πραγματοποίησε πολύ καλή χρονιά αλλά φέτος στάθηκε άτυχος με τον τραυματισμό του.

Η προετοιμασία

Η προετοιμασία ενόψει Ολυμπιακού συνεχίζεται σε έντονους ρυθμούς. Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς ανεβάζει τους ρυθμούς και ετοιμάζει στην ομάδα και αγωνιστικά και ψυχολογικά για να κερδίσει το κρίσιμο ματς της Κυριακής στο Δασάκι με τον Ολυμπιακό.

