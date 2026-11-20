Η Εθνική μας ομάδα κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Βόρειο Μακεδονία σε διπλούς αγώνες με έπαθλο την άνοδο στη β΄κατηγορία του Nations League.

Οι αγώνες θα γίνουν από τις 25 μέχρι τις 30 Μαρτίου 2027. Η Κύπρος θα δώσει εντός έδρας τον πρώτο αγώνα στις 25, 26 ή 27 Μαρτίου και εκτός έδρας τον επαναληπτικό στις 28, 29 ή 30 Μαρτίου.

Τα ζευγάρια αναλυτικά:

Οι αγώνες θα γίνουν από τις 25 μέχρι τις 30 Μαρτίου 2027.

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας από την UEFA.

Την Εθνική μας εκπροσώπησαν στην κλήρωση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και εκ των Αντιπροέδρων της ΚΟΠ Φώτης Φωτίου και ο προπονητής Απόστολος Μάντζιος.