Πλήγμα στην ΑΕΛ με Μουγκέ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο νεαρός ακραίος επιθετικός της ΑΕΛ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού
Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας της Λεμεσού:
Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Φρανσουά Μουνγκέ, υπέστη θλάση στους ισχυοκνημιαίους. Η κατάσταση του θα αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση από την ιατρική μας ομάδα με στόχο την ασφαλή και πλήρη επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας AEL FC LTD