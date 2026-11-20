Για πρώτη φορά στην κλήρωση συμμετέχει και η Κύπρος η οποία θα διεκδικήσει άνοδο από τη Γ' στη Β' Κατηγορία της διοργάνωσης.

Η Εθνική μας θα κληρωθεί με μια εκ των τεσσάρων ομάδων που τερμάτισαν τελευταίες στον όμιλο τους στη Β' Κατηγορία.

Πρόκειται για τη Βόρεια Μακεδονία, τη Γεωργία, το Ισραήλ και τη Ρουμανία.

Η κλήρωση θα μεταδίδεται ζωντανά τηλεοπτικά από το ΡΙΚ 2 καθώ και στην ιστοσελίδα της UEFA.

Οι αγώνες θα γίνουν από τις 25 μέχρι τις 30 Μαρτίου 2027. Η Κύπρος θα δώσει εντός έδρας τον πρώτο αγώνα στις 25, 26 ή 27 Μαρτίου και εκτός έδρας τον επαναληπτικό στις 28, 29 ή 30 Μαρτίου.

Την Εθνική μας θα εκπροσωπήσουν στην κλήρωση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και εκ των Αντιπροέδρων της ΚΟΠ Φώτης Φωτίου και ο προπονητής Απόστολος Μάντζιος.