Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναφέρεται στο ψάξιμο της ομοσπονδίας για τον αντικαταστάτη του Ραν Μπεν Σιμόν σημειώνοντας πως οι παίκτες θα ήθελαν ο Μπαράκ Ιτζχάκι να αναλάβει την Εθνική.

Διαβάστε όσα αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το εν λόγω ρεπορτάζ:

«Υπάρχουν ποδοσφαιριστές της ομάδας που θεωρούν πως ο Ιτζχάκι είναι ο κατάλληλος. Το One.co επιβεβαιώνει πως συζητήθηκε έντονα το όνομα του προπονητή της Ανόρθωσης. Παρόλα αυτά υπάρχει αντικειμενική δυσκολία καθώς ο προπονητής έχει συμβόλαιο με την Ανόρθωση και δεν θα είναι διαθέσιμους τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Από εκεί και πέρα στο προσκήνιο παραμένει πάντοτε το όνομα του Μπαράκ Μπαχάρ. Τούτη την ώρα, οι δύο αυτοί προπονητής είναι ανάμεσα στην λίστα που έχει καταρτηστεί μαζί με τους Ραν Κόζουκ και Ελίνι Μπάρντα»