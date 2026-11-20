Στην περίοδο της αποχώρησής του από τη Λίβερπουλ αναφέρθηκε ο Φερνάντο Τόρες, αποκαλύπτοντας τι τον οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι τον Ιανουάριο του 2011. Ο Ισπανός παλαίμαχος επιθετικός παραδέχθηκε πως, αν υπάρχει κάτι για το οποίο αισθάνεται μετανιωμένος, είναι ο πόνος που προκάλεσε στους φίλους των «κόκκινων».

Ο άλλοτε διεθνής φορ αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στο Άνφιλντ, καταγράφοντας 81 γκολ και 19 ασίστ σε 142 εμφανίσεις. Σχεδόν 16 χρόνια μετά τη μετακίνησή του στο Λονδίνο, μίλησε για εκείνη την απόφαση στο podcast του Τζον Όλντριτζ, εξηγώντας πώς αντιλήφθηκε την αντίδραση των οπαδών όταν αποχώρησε.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικός ήμουν για τους οπαδούς. Νόμιζα ότι ήμουν απλώς ένας ακόμη παίκτης. Όταν έφυγα, είδα τον πόνο στα πρόσωπά τους και αυτό με σκότωσε. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου.

Έκανα αυτό που πίστευα ότι ήταν σωστό για μένα εκείνη τη στιγμή. Μετανιώνω, όμως, που δεν είχα τον χρόνο να εξηγήσω τι σκεφτόμουν και να μιλήσω σωστά με τους νέους ιδιοκτήτες. Μετανιώνω επίσης που πλήγωσα τους οπαδούς της Λίβερπουλ».

Αναφερόμενος στην περίοδο που φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο Τόρες στάθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τον σύλλογο, αλλά και στη συνεργασία του με τον Στίβεν Τζέραρντ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή με τον οποίο έχει συνυπάρξει στο γήπεδο.

«Από την πρώτη μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου και πολύ αγαπημένος. Με τον Στίβεν Τζέραρντ δίπλα μου όλα ήταν εύκολα. Ήξερα ότι θα μου έδινε την τέλεια πάσα. Δεν χρειαζόταν καν να μιλήσουμε. Ήταν ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο έχω αγωνιστεί».

Ο Ισπανός εξήγησε, παράλληλα, πως οι αποχωρήσεις σημαντικών ποδοσφαιριστών άρχισαν να του δημιουργούν ερωτηματικά για την προοπτική της ομάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις μετακινήσεις των Τσάμπι Αλόνσο και Χαβιέ Μασεράνο, αλλά και στην αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ.

«Άρχισαν να πουλάνε τους καλύτερους παίκτες μας. Ο Τσάμπι Αλόνσο πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χαβιέ Μασεράνο στην Μπαρτσελόνα. Ο Ράφα είχε επίσης φύγει. Ήταν σαν να αναρωτιέσαι: 'Τι συμβαίνει εδώ;'. Ήμασταν τόσο κοντά στην Premier League και το Champions League. Χρειαζόμασταν μόνο μερικές προσθήκες, αλλά οι παίκτες που έρχονταν δεν ήταν κορυφαίας ποιότητας».

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φαίνεται πως έπαιξε και η συζήτηση που είχε με τον τότε αθλητικό διευθυντή της Λίβερπουλ, Νταμιέν Κομόλι. Ο Τόρες δεν ένιωσε ότι υπήρχε πρόθεση από την πλευρά της διοίκησης να τον κρατήσει και να τον πείσει για το πλάνο της ομάδας.

«Η εντύπωση που αποκόμισα ήταν ότι δεν τον ένοιαζε πραγματικά αν θα έφευγα. Μου είπε: 'Αν βρούμε αντικαταστάτη, μπορείς να φύγεις'. Δεν μου είπε ότι θα δημιουργήσουμε ένα νέο πρότζεκτ, ότι πρέπει να μείνω και πως θα φέρουμε συγκεκριμένους παίκτες».

Τέλος, ο Τόρες θυμήθηκε την παρουσία του στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του Τζέραρντ το 2015, όταν είχε την ευκαιρία να αντιληφθεί πως ένα μέρος των φιλάθλων είχε πλέον αλλάξει στάση απέναντί του. Όπως παραδέχθηκε, η δυνατότητα να εξηγήσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν τον βοήθησε να αφήσει πίσω του ένα μεγάλο βάρος.

«Αγαπώ ακόμα τον σύλλογο, αγαπώ την πόλη. Καταλαβαίνω όσους δεν με έχουν συγχωρέσει ακόμα, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να εξηγήσω τη δική μου πλευρά της ιστορίας έκανε κάποιους να αλλάξουν γνώμη. Το ότι με συγχώρεσαν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ σημαίνει πολλά για μένα. Είναι σαν να έφυγε ένα βάρος 300 κιλών από τους ώμους μου».

sport-fm.gr