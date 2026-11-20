Περίοδο ανανεώσεων διανύει η Ρεάλ Μαδρίτης που μετά τους Αρντά Γκιουλέρ και Ορελιέν Τσουαμενί, ήρθε σε συμφωνία και με τον Τιμπό Κουρτουά!

Ο Βέλγος τερματοφύλακας έδωσε τα χέρια με τη «βασίλισσα» για νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, αφού το τρέχον ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν.

Έτσι, η ισπανική ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της ένα βασικό στέλεχος, το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Ρεάλ.

Συγκεκριμένα, μετράει 348 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων δύο Champions League και τρία πρωταθλήματα.

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