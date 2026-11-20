Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase και οι δέκα αναμετρήσεις που ρίχνουν την αυλαία θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου στις 19:00.

Τα φώτα βεβαίως πέφτουν στο ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει και την τετράδα που θα περάσει απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα παιχνίδια:

ΑΕΚ – Αστέρας Aktor

Αρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βόλος

sdna.gr