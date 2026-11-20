Χωρίς τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στα προσεχή παιχνίδια με την Κόμο και τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League. Στον Μαυριτανό εξτρέμ επιβλήθηκε ποινή δύο αγωνιστικών για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κοϊτά διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή για ένα φάουλ εις βάρος του που δεν καταλογίστηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η Ρεάλ πέτυχε το νικητήριο γκολ. Ο εκνευρισμός του ήταν μεγάλος και είπε και… γαλλικά στον ρέφερι, ο οποίος του έδειξε την κόκκινη κάρτα και κατέγραψε το συμβάν στο φύλλο αγώνα.

Το αποτέλεσμα είναι η ΑΕΚ να στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των πιο ποιοτικών της παικτών στα δύο επόμενα παιχνίδια, με την Κόμο εκτός έδρας και με τη Γαλατάσαραϊ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

sdna.gr